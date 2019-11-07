中蒙聯合打擊跨境網絡詐騙　759名中國籍疑犯被遣返回國

據中國公安部消息，近日，按照中蒙兩國就聯合打擊跨境電訊網絡詐騙犯罪達成的共識，蒙古國執法部門查獲一批涉嫌電訊網絡詐騙的中國籍疑犯，並將其中759人遣返回中國。 消息指，這是今年以來，中國警方開展國際警務執法合作，查獲電訊網絡詐騙疑犯數量最多的一次。

中蒙聯合打擊跨境網絡詐騙。（視覺中國）

公安部介紹，今年9月以來，一些電訊網絡詐騙犯罪團夥頭目召集、帶領人員分批赴蒙古國烏蘭巴托市，藏匿在酒店內對中國民眾實施詐騙，詐騙手法包括網絡交友誘導投資賭博詐騙和推薦股票詐騙。

10月29日，蒙古國執法部門按照今年5月中蒙兩國就聯合打擊跨境電訊網絡詐騙犯罪達成的共識，在烏蘭巴托的4間酒店內，查獲790名涉嫌電訊網絡詐騙的中國籍疑犯，繳獲近千台電腦和數千部手機等作案工具。

11月2日，蒙古國根據其相關法律，用火車將其中759名疑犯遣返回中國。中國公安部組織內蒙古和江蘇兩地警方，在內蒙古二連浩特口岸順利接收上述疑犯，於今天（7日）將上述疑犯用火車押解至江蘇南京。目前，案件審查及偵辦工作正在進行中。

近年來，柬埔寨、菲律賓等東南亞國家加大針對中國人的網絡犯罪集團的打擊力度。（視覺中國）

公安部介紹，今年以來，該部組織相關地方公安機關多次赴柬埔寨、菲律賓、老撾等國家開展警務執法合作，搗毀了一大批詐騙窩點，先後11次將1336名電訊網絡詐騙疑犯押解回國。「在中國公安機關持續嚴打高壓態勢下，犯罪分子紛紛將詐騙窩點由東南亞向其他地區轉移」，此次中蒙兩國聯合打擊行動，進一步擠壓了詐騙分子境外生存空間。

據早前報道，蒙古警方在行動前已進行長達兩個月的調查，被捕的中國公民全都是使用30日簽證入境，並涉嫌非法賭博、詐騙、電腦黑客、身份竊取及洗錢犯罪。報道又指，今年前3季度，到蒙古國的中國公民增長超過10%，分析指隨着柬埔寨、菲律賓等東南亞國家加大針對中國人的網絡犯罪集團的打擊力度，不法分子可能流竄到蒙古等國。

（綜合報道）