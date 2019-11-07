中國駐馬來西亞使館（駐大馬使館）網站發聲明，鄭重提醒中國公民，到大馬務工須守法，切勿從事電信詐騙、網絡賭博等違法行為。

中國駐大馬使館：赴馬務工須守法，勿從事電信詐騙、網絡賭博等。（視覺中國）

駐大馬使館表示，近一段時間以來，使館接到部分中國公民來電反映，其親屬或朋友來馬從事網絡或金融類工作後失聯。經大馬警方查找，發現多數當事人因從事電信詐騙、網絡賭博等非法行為，被犯罪集團限制人身自由，或被警方拘留，而無法對外聯繫。

駐大馬使館指，中國公民來大馬工作前，須了解用工單位情況和工作內容。招聘公司須是馬外籍僱員服務處（Expatriate Service Division）下的註冊公司，並提供符合條件的有效僱傭合同。切勿輕信「來馬後幫助找工作」等許諾，應深入了解公司從事業務內容是否合法，多方查證辨別真偽。

駐大馬使館表示，近一段時間以來，使館接到部分中國公民來電反映，其親屬或朋友來馬從事網絡或金融類工作後失聯。（視覺中國）

聲明又道，來馬務工應持工作簽證並遵守馬政府關於外籍務工人員的法律規定。務工人員辦理工作簽證須先由馬公司向移民局申請，獲准後由馬移民局通知馬駐華使領館發放簽證。持eNTRI或eVISA等一次性短期簽證及其他非工作類簽證來馬務工、以及逾期逗留等屬違法行為。

駐大馬使館鄭重提醒中國公民，來馬務工須守法，切勿從事電信詐騙、網絡賭博等違法行為。如發現自己誤入電信詐騙或網絡賭博團伙，應在確保人身安全前提下向馬警方報警。若發現當事人在馬失聯，請當事人直系親屬盡快來馬或直接通過電話報警，亦可委託在馬親友或馬當地律師協助報警。