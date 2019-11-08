蓬佩奧抨擊中國政治制度　外交部：暴露其以反華撈取政治資本野心

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近日發表言論稱中國共產黨會帶來挑戰和風險。 11月8日，中國外交部發言人耿爽主持例行記者會，耿爽在記者會上就此評論稱，蓬佩奧對全體中國人民的挑釁，註定不會得逞；又指其言論暴露了他企圖通過反華來撈取個人政治資本的險惡用心。

耿爽稱，蓬佩奧攻擊抹黑中國政治制度，渲染所謂中國威脅，充滿意識形態偏見和冷戰零和博弈思維，中方表示強烈不滿和堅決反對。

耿爽表示，蓬佩奧將中國人民和中國共產黨割裂對立，企圖挑撥中國人民和中國共產黨的關係。可以明確告訴他，中國的執政黨中國共產黨，在近百年的奮鬥中始終代表和堅定維護中國人民的利益，得到中國人民的深厚信任和衷心擁護。企圖割裂中國人民和中國共產黨的言行，就是對全體中國人民的挑釁，註定不會得逞。

耿爽指出，蓬佩奧的有關言論十分危險，與其美國國務卿的身份嚴重不符，充分暴露了他企圖通過反華來撈取個人政治資本的險惡用心。奉勸其不要再喋喋不休地對中國進行無端指責，以免搬起石頭砸自己的腳。

蓬佩奧日前訪問德國期間稱，考慮到中共因素，德國的電信網絡建設問題變得很複雜。（網絡圖片）

早前德國政府表示不會完全排除讓華為公司參與5G網絡建設，蓬佩奧當地時間11月7日訪問德國期間稱，考慮到中國共產黨帶來的挑戰，德國的電信網絡建設問題變得很複雜。他還說，要確保各國了解與中國共產黨相關的風險，以及長期以來對此容忍造成的後果。

11月4日蓬佩奧在Fox新聞採訪時說：「我們應該確保世界清楚了解中國共產黨帶來的風險，以及我們長期放任不管的嚴重後果。」

而在10月30日，蓬佩奧在美國智庫哈德遜研究所發表講話稱，中國共產黨在挑戰美國、挑戰世界，以爭取世界上的主導地位。