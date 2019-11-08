馬克龍結束訪華後　王岐山將赴法國出席巴黎和平論壇

今天（8日）中國外交部例行記者會上宣布，應法方邀請，國家副主席王岐山將赴法國出席11月11日至13日舉行的第二屆巴黎和平論壇。

外交部發言人耿爽表示，法國是聯合國安理會常任理事國和歐盟核心大國，近年來中法關係持續健康穩定發展，兩國高層交往密切，各領域也有不少合作。

此外，今年是中法建交55周年，國家主席習近平同法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）年內成功互訪，達成了一系列新的戰略共識。

耿爽強調，王岐山在馬克龍訪華後不久代表中方出席第二屆巴黎和平論壇，體現了當前中法關係的高質量與高水平。

王岐山自2018年擔任中國國家副主席後，在外交方面擁有不言而喻的重要性。

王岐山之所以被外界如此關注，是因為其在中共十八大至十九大擔任中紀委書記的5年之間，以雷霆手段在中共黨內開展反腐，成功以反腐開局為習近平的改革掃清了障礙。

在中共十九大後，王岐山不再擔任政治局常委和中紀委領導職務。但由於其特殊的定位，被視為超越中共黨內序列的獨特的存在，因此，不管在台前還是幕後，王岐山都是習近平身邊最重要的人之一。

香港01此前曾在《【北京觀察】王岐山角色並非想像中神秘》一文中指出，對於王岐山現在的角色定位不只是禮儀性外交，從諸多方面顯示，其擁有一定的「發言權」，但這並不一定是「決策權」。

11月4日至11月6日，馬克龍對中國進行三天正式訪問。期間，馬克龍於11月5日出席了中國上海第二屆進口博覽會。

馬克龍表示，中國近年來做了很多工作，包括對外商投資負面清單進行兩次修訂、核准重要關税的減免措施等，呼籲中國鞏固、及深化對中國市場的開放。

11月6日，習近平在人民大會堂同馬克龍會談。

習近平在會談中表示，中方願同法方擴大雙向貿易和投資，提升貿易和投資自由化便利化，共同維護市場規則和公平競爭原則，希望法方把不針對中國搞歧視性政策的表態落到實處。

馬克龍則表示，法中在許多重大國際問題上持有相同立場，在當前國際形勢下，法中作為兩個大國，負有特別重要的責任，法國加強同中國的對話和合作，具有重要示範作用。對雙方之間的一些分歧，法方願本着相互尊重的精神妥善處理。

值得關注的是，在馬克龍為期三天的訪華行程中，習近平三次設宴款待，足以說明中方對馬克龍來訪的重視程度。

德國《商報》認為，法國總統之所以受到如此高規格的禮遇，是因為歐盟制定了對華新政策，而馬克龍恰恰是這個新政策的代表人物。

另有分析稱，美國總統特朗普（Donald Trump）選擇了以強硬的方式與中國打交道，而馬克龍有了相反的選擇，他選擇張開雙手與中國進行「建設性的對話」。