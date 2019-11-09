【逃犯條例】駐英大使：「一國兩制」方針的「三條底線」不容觸碰

反對修訂《逃犯條例》引發的風波已蔓延逾數月，英國下議院外交事務專責委員會日前發表的報告指出，深切關注香港6月以來發生的社會事件，認為「一國兩制」正被侵蝕，高度自治受威脅，特別是法治領域。 對此，中國駐英國大使劉曉明周五（8日）表示，中國貫徹「一國兩制」方針的同時，始終堅持「三條底線」不容觸碰。

駐英大使劉曉明在「青年破冰者」年度晚宴上發表演講。（中國駐英大使館網站）

劉曉明在當晚舉行的第11屆英國「青年破冰者」年度晚宴上，發表了題為《全面準確貫徹「一國兩制」，堅定維護香港繁榮穩定》的主旨演講。來自中英兩國政界、工商界、金融界人士等200多位嘉賓參會。

劉曉明在演講中指出，隨著香港的暴力活動持續不斷，香港問題在中英關係中再次突出。英國一些政客借「修例風波」，指責中國違反「一國兩制」原則，支持「反中亂港」分子，給特區政府施壓，英國政府和議會發布關於香港問題報告，干預香港事務和中國內政，給中英關係帶來嚴重衝擊和損害。

劉曉明表示，中國貫徹「一國兩制」方針的同時，始終堅持「三條底線」不容觸碰，即絕對不能允許任何危害國家主權安全、絕對不能允許挑戰中央權力和《基本法》權威、絕對不能允許利用香港對內地進行滲透破壞的活動。

劉曉明還強調，上周舉行的中共十九屆四中全會再次重申，絕不容忍任何挑戰「一國兩制」底線的行為，絕不容忍任何分裂國家的行為。希望在座各位積極推動英國各界正確認識和理解「一國兩制」，敦促英國政府和議會遵守中英關係的基本原則，尊重中國的主權和領土完整，停止干涉香港事務和中國內政。

（中新網）