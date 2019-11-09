解讀四中決定　丁薛祥批「兩個維護」執行不力

中共政治局委員、中央辦公廳主任丁薛祥近日在解讀中共十九屆四中全會決定時重申，中共提出的「兩個維護」，專指習核心與黨中央，不能層層套用隨意延伸。此舉被認為是對「兩個維護」執行不力甚至跑偏的批評和糾偏。

近日出版的《中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定輔導讀本》（以下簡稱《讀本》）中，丁薛祥解讀四中全會決定文章被收錄在內，他在文章中作出這樣的表態。

中央辦公廳主任丁薛祥。（資料圖片）

丁薛祥文章中說：「要深刻認識到，『兩個維護』有明確的內涵和要求，維護習近平總書記核心地位，對象是習近平總書記而不是其他任何人；維護黨中央權威和集中統一領導，對象是黨中央而不是其他任何組織。」

中共中央辦公廳（簡稱中辦）由於處於中南海辦公中樞，屬於中共核心部門，中辦主任歷來被稱「大內總管」，其中第一項職責就是負責「中央重要工作部署貫徹落實的督促檢查，中央指示、中央領導同志批示的轉達和催辦落實」。

丁薛祥的表態，明顯有現實針對性。丁薛祥在文章中指出：「要看到，有的黨員幹部對『兩個維護』理解不全面、把握不準確，有的對一些『低級紅』『高級黑』現象辨別不清、鬥爭不夠，甚至摻雜私心雜念，影響到『兩個維護』的效果。這些問題需要認真解決。」

丁薛祥強調：「『兩個維護』既不能層層套用，也不能隨意延伸。『兩個維護』在本質上是一體的，維護習近平總書記核心地位，就是維護黨中央權威和集中統一領導；維護黨中央權威和集中統一領導，首先要維護習近平總書記核心地位。」

中共十九屆四中全會通過關於推進「第五個現代化」的決定。（新華社）

「兩個維護」是指維護習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，維護黨中央權威和集中統一領導。2017年中共十九大後，中共將「兩個維護」樹為全黨最根本的政治任務、政治紀律和政治規矩。

有分析指，丁薛祥要求深刻理解「兩個維護」的內涵，強調核心只是習近平而不是其他任何人，權威組織只是中共中央而不是其他任何組織，「兩個維護」首先要維護習近平的核心地位，主要是針對黨內外對「兩個維護」的誤讀，尤其是禁止中共各級組織層層都喊維護自己的權威，層層都喊向自己看齊，結果損害「兩個維護」。

丁薛祥在文章中說，「中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵，是中國特色社會主義制度的最大優勢。這個最本質特徵和最大優勢，核心就在於堅定維護黨中央權威和集中統一領導。正如習近平總書記指出：『在國家治理體系的大棋局中，黨中央是坐鎮中軍帳的『帥』，車馬炮各展其長，一盤棋大局分明。」

丁薛祥還提出，要建立定期就習近平重要指示批示和黨中央決策部署貫徹落實情況「回頭看」和報告、通報制度，切實解決貫徹落實中的困難和問題，確保中共中央政令暢通、令行禁止。

他坦言：「有的地方和部門在貫徹落實中仍存在不在乎、裝樣子、做選擇、搞變通，空泛表態、敷衍塞責，有令不行、有禁不止，弄虛作假、陽奉陰違等問題。」他特別點名，近年來查處的秦嶺北麓西安境內違建別墅問題、安徽阜陽市搞形式主義問題等，就是反面典型，要求必須引以為戒。

《新京報》微信公號「政事兒」引述人民出版社政治編輯一部主任張振明表示，上述《讀本》由十九屆四中全會文件起草組組織編寫，丁薛祥是其中之一。《讀本》收錄了包括丁薛祥在內13位中共領導人、近30位省部級領導幹部和有關專家撰寫的解讀文章。

《讀本》披露了該書編寫人員名單，共有57人。包括習近平、王滬寧、韓正、丁薛祥、王晨、劉鶴、許其亮、楊曉渡、陳希、郭聲琨、黃坤明、尤權、肖捷、張慶黎、何立峰等15位中共領導人。編寫人員還有兩名地方黨政「一把手」：在四中全會前由寧夏回族自治區黨委書記轉任內蒙古自治區黨委書記的石泰峰，以及山西省長樓陽生。

一直被外界看作是習近平最神秘大秘的中共中央軍委辦公廳主任鍾紹軍，也出現在編寫人員名單中，他曾多次陪同習近平現身重要場合。