【天貓雙11】貿易戰陰影下　中國購物節銷售仍創新紀錄

儘管受中美貿易戰影響，中國經濟景氣減弱，但屬於中國的購物節天貓「雙十一」仍然創下電商銷售新高。

綜合媒體報道，11月11日0時，天貓全球狂歡節開幕，成交額超過100億元人民幣僅用了96秒，比2018年少了29秒。到0時12分49秒，成交額就突破了500億元。到成交額破1000億元人民幣時，僅用時1時3分59秒。

2019年天貓雙十一購物節用時1小時3分，成交額破千億。（VCG）

這個速度再次刷新天貓「雙十一」成交總額破1,000億的紀錄：2018年，天貓「雙十一」成交破千億用時1時47分。2017年為了達到這一成績，花了9時4秒。2016年完成千億交易額則用了18個小時。2015年交易額未過千億。

2009年之前，11月11日還只是「光棍節」的代名詞，彼時的天貓還叫淘寶商城。阿里巴巴集團從中嗅到了商機，把一個「光棍節」打造成購物狂歡節。此後各大電商平台都積極地參與其中。不少消費者攢夠了購物車，只等待「雙十一」這一天的到來。

不過，在中國整體網絡購物市場發展強勁的態勢下，美國品牌卻處境尷尬。中美貿易戰下，美國產品要面對中國消費者的反美情緒，以及人民幣匯率下跌令美國產品價格失去優勢。

美國《紐約時報》的報道稱，與美國的貿易爭端導致一些中國消費者拋棄了美國品牌。

報道指出，在一項調查中，78%的中國受訪者表示，他們會重新考慮「雙十一」是否購買美國品牌。在另一項針對中國消費者的調查中，半數以上的人表示他們沒買美國產品。

中美貿易戰帶來的一個現象之一，就是人民幣匯率降低，這意味着買同一件美國產品，現在買比貿易戰之前要多花一些人民幣。

值得一提的是，中國今年第三季度經濟增幅降至30年來最底點，僅為6%。專家們分析認為造成中國經濟增速減緩的主要原因是中美貿易戰以及貿易戰所引發的投資不確定性。此外，中國政府抑制地方性債務增加也是不可忽視的因素。