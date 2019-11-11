美駐華大使稱歡迎中國留學生　中國外交部：望有關表態切實地落實

美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）在共青團中央機關報《中國青年報》刊文，否認此前關於美國政府收緊中國留學生赴美簽證的消息，同時強調美國歡迎中國留學生，呼籲中國留學生推動中美關係的發展。 中國外交部回應稱，希望美方將有關的積極表態切實地落到實處。

在美中國留學生規模龐大，圖為參加哥倫比亞大學2019年畢業典禮的中國留學生。（新華社）

中國外交部發言人耿爽在例行記者會表示，看到美駐華大使11日在《中國青年報》上發表的文章。他指出，作為中美人文交流的重要內容，留學生交流長期以來有力地促進了中美兩國人民之間的溝通和相互了解。

耿爽表示，美國總統特朗普（Donald Trump）和美方高級官員近來也曾多次表示，歡迎中國留學生赴美國留學，中方對此表示歡迎。「更重要的是，希望美方將有關的積極表態切實地落到實處。」

美方近期第二度表態

值得一提的是，這是美國有關方面對「中國留學生」話題的二度表態。

特朗普10月11日在白宮會見國務院副總理劉鶴時表示，美國歡迎中國留學生，並強調中國留學生不會被「區別對待」。

對此，《中青報》分析認為，就目前來看，特朗普與駐華大使的表態無疑向外界釋放了一個積極信號，這是對美國過去一段時間執行的相關簽證政策的一種「回調」，對於緩和兩國在某些領域關係的緊張態勢有重要意義。