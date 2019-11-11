美駐華大使發署名文章：美國歡迎中國學生

美國駐中國大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）在中國媒體刊文，否認此前關於美國政府收緊中國留學生赴美簽證的消息，同時強調美國歡迎中國留學生，呼籲中國留學生推動中美關係的發展。

美國駐中國大使布蘭斯塔德11月11日在《中國青年報》撰文《美國歡迎中國學生》。文章表示「我們歡迎中國學生加入美國校園」，並對打算赴美留學、已經在美學習的中國學生提出了一些建議。

布蘭斯塔德在文中表示，美國總統特朗普（Donald Trump）支持中國留學生赴美學習，「總統的回答很直接，『我們擁有世界上最佳的大學體系……而它之所以偉大的其一原因是我們有大批來自中國的學生。……我們希望保持這樣的狀態』。」

布蘭斯塔德還提到中國留學生赴美簽證問題，他指出「我們關於學生簽證的信息很明確，它沒有變化」。布蘭斯塔德還稱，總統近期再次表示：我們歡迎所有合法的中國旅行者前往美國，包括學生和學者。北京的大使館和全中國各地的美國領事館中有盡職盡責的領事官根據具體情況裁定每一份簽證申請。2018年，美國教育機構裏有36萬名中國學生，比其他任何國家的學生都多。這清楚地表明美國高等教育是向中國學生開放的。

此外，布蘭斯塔德還呼籲中國留學生在美國加強與當地的交流，努力在中美兩種文化之間建立橋樑，「為中國的持續發展作出貢獻，並加強美中關係。」