清華海歸博士創業遭舉報涉罪　羈押3年半檢方撤訴獲54萬國家賠償

內地一名曾在美國工作的清華大學博士孫夕慶，早前被檢方指控涉嫌虛開增值稅發票罪和職務侵佔罪，但他本人堅稱無罪。在歷經114次庭審、遭羈押1277天（3年半）後，他最終獲不予起訴，並在上周四（7日）拿到國家賠償決定書。

圖為孫夕慶。（澎湃新聞）

內媒報道指，2003年，孫夕慶動員7名海外博士回國，並到濰坊創立中微光電子（濰坊）有限公司（以下簡稱濰坊中微），孫夕慶擔任董事長兼總裁。公司成立後，曾一度發展很好，是當地的明星企業。

2014年7月底，濰坊中微發生董事會糾紛，之後孫夕慶被免去董事長和總裁的職務。1個多月後，公司一名董事向警方舉報孫夕慶利用職務便利侵佔公司財產，孫夕慶隨後遭警方刑事拘留。翌年11月，當地檢方對孫夕慶提起公訴，指控其涉嫌虛開增值稅發票罪和職務侵佔罪。法庭上，孫夕慶堅稱自己無罪，同時認為自己是遭到構陷。

4年間庭審114次

案件一審判決後發回重審。後來，庭審筆錄顯示，該案4年間歷經114次庭審。及至今年5月9日，濰坊高新區法院對該案作出刑事裁定書，指開發區檢院以證據變化為由，向法院申請撤回對涉案的孫夕慶等人起訴。8月12日下午，檢察官向孫夕慶宣讀《不起訴決定書》，稱經該院審查並退回補充偵查，仍認為濰坊公安高新區分局認定的犯罪事實不清、證據不足，不符合起訴條件。

孫夕慶拿到的國家賠償決定書。（澎湃新聞）

申2.06億國家賠償 獲賠54萬

隨後，孫夕慶提出2.06億元（人民幣．下同）國家賠償申請。10月18日，濰坊高新區法院作出《國家賠償決定書》，決定向孫夕慶支付人身自由賠償金和精神損害撫慰金合計54萬餘元，並為其在侵權行為影響範圍內消除影響、恢復名譽、賠禮道歉。

不過，對於孫夕慶主張的刑事案件律師代理費、交通費及家屬誤工費，以及其主張的因其被羈押致公司業務停頓，其本人持有公司股票價值損失等，高新區法院認為不符合財產權受到損害應予賠償的情形，駁回其請求。

孫夕慶表示，雖然一些請求沒有被認定，但經歷這麼長時間總算有個結果，還算挺高興的，並希望相關辦案人員被追責。他又表示「趕緊幹點正事吧，關了太久了，以前的事業都沒了，趕緊把自己的事業做起來。」透露其研發的相關產品已經慢慢步入正軌，陸續會進入市場。

（澎湃新聞）