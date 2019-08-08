【沉冤15年】河南漢被控傷妻判死刑　獲判無罪後申請1500萬元國賠

河南許昌鄢陵縣彭店鄉的53歲男子曹紅彬，被指控於2002年4月打傷妻子，被法院以故意傷害罪判處死刑，幾經減刑，曹紅彬在2017年4月20日刑滿獲釋，足足坐了15年冤獄。 經多次上訴後，曹紅彬最終在2019年5月獲改判無罪，當庭釋放。 為討回公道，曹紅彬本月初向許昌中院提交國家賠償申請書，索債各項費用共計約1506萬元（人民幣．下同）。曹紅彬直言，千萬賠償僅僅是長期蒙冤的有形補償，「如果當初有選擇，我當然是要清白與自由，不要這個賠償。」

曹紅彬及其妻子。（津雲微信公眾號）

案發於2002年4月20日凌晨，曹紅彬妻子被發現昏倒在地，下身赤裸、頭部受傷。經鑑定，曹紅彬妻子身受重傷，精神傷殘更達重度二級。及至同年12月，許昌中院以故意傷害罪一審判決處曹紅彬死刑，認定其與情人長期保持不正當關係，為達到與妻子離婚的目的，於深夜舉起石塊向熟睡妻子的頭部猛砸兩下，然後將褲子脱下，偽造是強姦、搶劫，然後才將妻子送往醫院救治。

雖然法院最終以事實不清、證據不足改判曹紅彬無罪，但顯然家鄉不少村民都仍對該案心存疑慮，見面多數僅報以尷尬的微笑及回應。曹紅彬的姊姊更透露，剛開始時村民甚至不解釋，故意躲避，故曹紅彬獲改判無罪前，都不願意回村。

對於當年的事，曹紅彬強調行兇者另有他人，他當時是在拯救妻子，「當時我妻子睡在外面看貨，因為我家糖煙酒批發部附近沒有攝像頭，事發又在凌晨，警方當時沒有找到其他可疑人員，認為我當時有外遇，有作案動機，就把我當作了犯罪嫌疑人。」曹紅彬又指，有外遇不等於要謀害妻子，他與妻子已育有兩個兒子，且有合夥做生意，故根本就沒有想過要離婚。

曹紅彬申請約1506萬元國家賠償。（津雲微信公眾號）

獲改判無罪，曹紅彬形容是「重見天日」，如今正申請國家賠償，以讓他與多有好轉的妻子老有所依及兩個兒子生活改善。曹紅彬又指，賠償的數額看起來雖然多，「但我面對曾經被判死刑、關押15年的精神與身體傷害更是難以衡釐量的」，具體金額留待國家相關法規定，「我現在的千萬賠償申請，是在表達我的賠償需求與態度」。曹紅彬同時直言，也希望相關部門可以找到傷害妻子的真兇，還他和妻子一個真正的公道。

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