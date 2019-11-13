【天貓雙11】馬雲否認銷售數據造假：每一分錢都極其準確

對於有內地網友發文質疑天貓雙11銷售數據造假一事，阿里巴巴創始人馬雲予以否認，並強調每一分錢都極其準確。

據內媒「硅谷分析師」公眾號13日消息，在第五屆世界浙商大會上，馬雲在發言中表示，雙11的數據超出華爾街的預期，有人甚至猜測數據造假，我向大家保證，在數據時代，在互聯網時代，每一分錢都極其準確。

11月12日晚，天貓發言人微博發佈長文表示。「交易數據造假」的謠言與2015年網絡流傳的一篇文章幾乎完全一致。對於出現這樣的輿情毫不意外，這早已成為天貓雙十一長期以來的標配待遇。天貓雙十一每年都會有來自全球的數百家媒體在現場一起見證和監督，數據絕對真實準確。天貓已對上述謠言啟動司法程序，希望再沒有這樣侮辱大家智商的「智商測試」。

同日，天貓相關負責人回應稱，「按照網友的邏輯，符合統計趨勢的就是假的。那麼，世界經濟總量也是能被預測的，經濟發展也是假的嗎？自己YY下滿足自嗨就算了，由此得出天貓雙11數據造假，就是造謠了哦，要負法律責任的！」

2019年11月12日凌晨，天貓雙11公布最終成交額為2684億元（人民幣，下同），刷新了自己創下的商業紀錄。

對於該成績，有網友提出質疑，因為今年4月份的時候，有人按照公式已經得出了2019年雙11的大致成績為2689億元，也正是這樣的報告，引得不少網友再次圍觀了這個之前的帖子。

認證為「北京訊鳥軟件有限公司部門經理」的內地網民尹立慶在4月24日就發微博稱，阿里在歷年銷售額繪製的點的線形十分漂亮，沒有任何波動。

這位網民稱，從天貓雙十一的全天銷售額來看，實際生產數據幾乎完美地分布在三次回歸曲線上，擬合度均超過99.94%，幾乎為1，而且生產數據有10年之久，每一年的數據都這麼高度擬合，數據過於完美。

尹立慶指出，銷售額與年份的增長趨勢彷彿按照預期設定的線性公司發展，屬於小概率事件，在實際生活中幾乎是不可能發生的事，因此可以斷定，阿里為了吸引雙11的購物熱度，對銷售額數據進行了人工修飾，存在造假的事實。

目前，該網民微博已被刪除。