【雙11】全日成交2684億元被指造假　天貓斥是謠言並啟動司法程序

阿里巴巴旗下的天貓「雙11」購物節，全日成交額再創新高達2684億元人民幣，較去年上升25.7%。 惟網上有文章質疑天貓的數據造假，天貓隨即在周二（12日）通過官方微博，發長篇文章反駁是謠言，又形容是「智商測試」，並表明已啟動司法程序。

天貓發文章，質疑數據造假的文章，內容與2015年的另一篇文章幾乎一致。（微博）

據了解，質疑天貓的數據造假文章題為《雙11就是一場騙局！交易額都是假的！騙了世界人民十年！》。天貓指，簡單對照內容，可發現其與2015年在網上流傳的另一篇質疑Amazon的數據造假文章，兩者內容幾乎完全一致。

例如兩篇文章同樣有「實際產生數據幾乎完美地分布在三次回歸曲線上，擬合度均超過99%」、「對銷售額數據進行了人工修飾」、「真是個大騙子，騙了全世界人民、並且騙了十年」的字眼，且一字一句完全相同，僅是「Amazon」變成了「天貓」，「Bezos」變成了「馬雲」。

天貓強調，雙11的「每一秒、每一筆、每一單，都是來自全球消費者，絕對真實準確」，且每年都有來自全球數百間媒體和嘉賓，24小時一同見證和監督。

目前，質疑天貓的數據造假的文章已經刪除。

（綜合報道）