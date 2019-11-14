【有片】解放軍少將金一南內部演講談香港　「白眼狼說」惹議

香港反修例風波引發的暴力衝突愈演愈烈，引發內地輿論關注。近期有中共少將內部演講視頻披露，稱北京暫無需介入，可以藉機教育內地民眾；同時，暗批北京不應對香港無原則遷就、照顧。

綜合11月14日消息，軍事問題專家、國防大學教授金一南少將近期有關香港的內部演講廣為流傳。因其是軍方人士，所以金一南的言論受到關注。

自反修例風波以來，內地不斷有聲音指北京應儘快介入，但金一南在演講中表示，不要急於介入，香港特首、港警還能維持局面，還說香港問題還未充分暴露。

金一南指出，不要急於馬上派部隊，因為香港問題充分暴露後，將會教育很多內地人，其中不僅包括民眾，還有很多領導層。他指，在內地民眾、領導層眼中，對香港有過很多不正確的認知，譬如香港是個法治社會、香港公務員素質高、香港社會結構好等。

但香港暴力事件頻發後，他舉被內地視為「港獨」的黃之鋒之例「他抓了放，放了抓」，稱完全不是內地想象中的樣子；他舉香港公務員為自己利益而不顧亂局之例，稱這樣的素質沒用。

金一南還在演講中提到香港富商李嘉誠，認為當初大陸處死綁架犯張子強其實也是一種犯罪引渡，「你現在反對《逃犯條例》，行啊，不引渡，張子強當年就不該引渡，繼續在香港打劫土豪，多好」。

他稱，當下內地沒有必要派出部隊介入香港局勢，因為要「港人治港」，即便要解決問題，那也是要從教育開始，從法律開始，從媒體開始，這是漸進的過程，而不是從軍隊開始，不是的。

金一南還舉例指，港珠澳大橋是香港要修的，中央政府同意，而且還同意香港的「不合理」要求，即大橋不接深圳。但深圳照樣甩掉香港修跨珠江灣大橋。

金一南在演講中說，內地就是對香港無原則的遷就、照顧。他還提到內地供應香港民生用品，包括食物、水、電，而且不用交税，而且中央還支持香港增強金融中心、航運中心地位等，但「這幫傢伙，不是『生在福中不知福』，簡直是『喂不完的白眼狼』。」

金一南的言論一經披露，旋即引發爭議。支持者認為香港所處當下嚴峻局勢是咎由自取，但也有擔憂者認為金一南的言論會產生不信任感，加劇內地和香港之間的對立。

實際上，對於香港局勢的，北京方面有着清晰的認識，一來並未主動公開介入，堅持「港人治港」「一國兩制」不變，二來堅定支持香港特首林鄭月娥及其管治團隊；三來敦促香港從民生等深層次問題尋求解決之道。當然最重要的是，香港首要任務是「止暴制亂，恢復秩序」。