外交部駐港公署批西方媒體歪曲炒作　要求不要為香港火上加油

反修例風波衝突發生5個月，引來全世界關注，不少外國傳媒都大篇幅報道香港情況。外交部駐港特派員公署發表文章，批評西方媒體歪曲炒作，又要求這些媒體不要為香港局勢火上加油。

外交部駐港公署發言人表示，有西方媒體在報道時「混淆是非，誤導視聽，歪曲報道香港警察依法執法、止暴制亂，污蔑警察過度執法，蓄意包庇、美化暴徒窮凶極惡、令人發指地用易燃液體焚燒無辜市民、企圖搶奪警察佩槍、威脅警察生命安全的罪行」，公署對此表示強烈義憤和堅決反對。

指全版報道警察向示威者開槍是斷章取義

發言人指出，近日有西方媒體「選擇性報道和評論」香港局勢，是非不分，黑自顛倒。發言人指有媒體斷章取義，「整版都是香港警察對示威者開槍的畫面和文字，卻對多名暴徒從前後左右四個方向反復衝擊圍攻警察、企圖搶奪警察佩槍，進而威脅警察和在場市民的生命安全避而不談、蓄意掩飾」。

11月13日早上至傍晚各區情況↓

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稱拼湊警察強勢應對和平示威者的「虛假畫面」

發言人稱，有些媒體移花接木，「只將攝像機對準警察執法，而模糊處理黑衣暴徒打砸搶燒，甚至光天化日之下當街活生生地用易燃液體焚燒意見不同的無辜市民的殘忍暴行」，又稱在剪輯時刻意拼湊武裝警察強勢應對和平示威者的「虛假畫面」。

指不譴責黑衣人 卻認為中央和港付要負責

發言人又批評有媒體倒果為因，不去譴責黑衣人不斷升級行動、破壞香港法治秩序的違法犯罪行為，「反而援引『莫須有』的民調稱中央和特區政府應為局勢負責」。

發言人要求上述西方媒體立即停止顛倒黑白、混淆是非，立即停止對香港局勢火上加油，否則「必將遭到包括14億中國人民在內全世界正義人們的強烈反對」。