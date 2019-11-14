【逃犯條例】習近平：止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務

香港示威愈演愈烈，據人民日報道，當地時間11月14日，國家主席習近平在巴西利亞出席金磚國家領導人第十一次會晤時，就當前香港局勢表明中國政府嚴正立場。

習近平指出，香港持續發生的激進暴力犯罪行為，嚴重踐踏法治和社會秩序，嚴重破壞香港繁榮穩定，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線。止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務。

習近平強調，中國政府將繼續堅定支持行政長官帶領香港特別行政區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法，堅定支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪分子。

中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。

行政長官林鄭月娥11月4日在上海出席第二屆中國國際進口博覽會後，獲國家主席習近平接見，習充分肯定林鄭及其管治團隊的工作，中央對她高度信任。（資料圖片）

「止暴制亂、恢復秩序」這一說法首次公開見於8月7日國務院港澳辦和香港中聯辦共同舉辦的香港局勢座談會，後來這個說法頻繁出現在內地與香港兩地的官方聲音中。

在香港修例風波爆發5個月後，國家主席習近平於11月4日會見香港特首林鄭月娥。習近平首次公開提及了這個說法，相當於正式確認「止暴制亂、恢復秩序」是修例風波爆發以來北京治港工作的重中之重和最急迫的工作任務。