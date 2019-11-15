擬禁鄉村電訊商購買華為中興設備及服務　美國司法部長：不可信任

美國司法部長巴爾（William Barr）近日表示華為及中興通訊「不可信任」，構成安全風險，支持禁止美國鄉村電訊運營商使用政府資金，向兩者購買設備與服務的提議。

據英媒《路透社》報道，美國聯邦通訊委員會（FCC）將於11月22日為上述提案進行表決，並建議要求電訊運營商撤換華為與中興的設備。巴爾在致FCC的信中表明，「我們不應該發出華為及中興不構成集體安全風險的信號，因為他們的行為說明他們正是這樣的公司。」巴爾又提到，聯邦檢察官已指控華為違反美國對伊朗的業務禁令、進行銀行欺詐、破壞司法及竊取貿易機密。此外，中興在2017年亦承認向伊朗非法輸送總值約3200萬美元的美國產品。

巴爾致信FCC，表明華為及中興「不可信任」。（路透社）

報道又引述FCC主席Ajit Pai認為，委員會「不能忽視中國政府將尋求利用網絡漏洞進行間諜活動、插入惡意軟件和病毒、以及其他破壞我們關鍵通信網絡的風險」。

此舉是美國為了禁止美國企業購買華為和中興設備而採取的最新舉措。據悉，美國國會一直在考慮立法，授權撥款最多10億美元，幫助規模較小和農村無線運營商更換網絡中的中國公司設備。如果國會不採取行動，FCC可能自行動用資金以支付更換設備的費用。

事實上，早在6月份就有消息指，約有12間依賴華為和中興提供的廉價交換機和設備的美國農村電訊運營商，正在與愛立信和諾基亞磋商，以更換其網絡中的中國設備。