默克爾據報對鷹派讓步　德國擬收緊對華為限制

在美國多次施壓後，知情人士11月14日透露，德國總理默克爾政府準備對國家安全事務的鷹派人士作出關鍵讓步，提高針對中國設備供應商華為的安全壁壘。

華為在5G領域處於世界領先地位，美國不但採取「封殺」措施，還要求歐洲盟友等其他國家聯合抵制。圖為2018年9月26日，北京中國國際信息通信展上，華為5G展台。（VCG）

據彭博社11月14日報道，德國政府正在推出的一項安全措施草案旨在阻止華為組件進入該國第五代通信系統（5G）的核心網絡。新規則可能會讓德國情報部門和美國政府官員感到安心，他們此前警告華為與中國政府的聯繫將帶來風險，5G面臨遭受破壞或受間諜活動利用的可能性。

根據一位知情官員稱，如果不對華為敏感程度較低的零組件產品發布禁令，德國電信高管們願意在5G設施的關鍵領域接受這樣的限制。

消息人士透露，安全措施將包括供應商需接受「誠信度」評估後才能獲得德國當局頒發的許可書。5G網絡供應商亦需要多元化，不讓任何單一供應商控制5G基建的某個部分，允許容量重疊以防部分5G網絡出現離線狀態。

默克爾（Angela Merkel） 正在承受愈來愈大的壓力，要求其更強硬對華為的立場，以確保德國數據受到保護。安全事務鷹派人士指責默克爾及其在經濟部的盟友為加強中德貿易關係而對中國採取温和立場。

對華為的限制可能會平息默克爾政府內部的緊張關係，該政府力求在安全問題和建立與關鍵出口市場的良好關係之間取得平衡。默克爾與中國政府建立了融洽關係，9月剛剛以總理身份第12次訪問中國。

9月6日，中國總理李克強在北京舉行歡迎儀式。出於對默克爾身體考慮，北京方面特別安排了椅子。（AP）

但現時柏林計劃中的舉動可能會令北京不安，後者遊說歐洲和西方國家的政府以對抗美國對華為的抵制運動。限制華為進入市場的舉措已經使北京與澳洲、捷克等國家的關係緊張。