美媒非洲報道鬧烏龍　印度輿論譴責抹黑中國

近日，有美媒在一則報道中錯把一家印度電信公司當成中國企業，並藉此指責中國，引發印度網友不滿。

綜合媒體11月15日報道，美國石英網（QZ.com）一期題為「當中國給你修建互聯網後，會發生什麼」的節目中，石英網記者和製作人將總部位於印度新德里的電信公司Airtel，當成中國公司，並在節目中多次突出這家公司的商標。

這篇視頻報道還宣稱，中國給非洲國家修建網絡時，不論獨裁還是民主政府都照單全收，不像美國那樣會附加額外的政治要求；然後又稱中國在互聯網上奉行 「數字主權「而不是」自由互通「的概念，這等於是將互聯網的管理權交給了政府而不是企業或公民組織。

報道稱，中國就這樣從一個不干涉別國內政的技術提供者，變成了幫助非洲政府「迫害互聯網和言論自由」的幫兇，甚至元兇。

報道還指，中國通訊設備公司華為與贊比亞推進的一些大數據業務會監控當地人。

事件曝光後，印度網友紛紛在這段視頻報道下留言，質問為什麼要刻意突出印度公司Airtel的商標。

還有網友表示，石英網的記者能不能先搞清楚事實再發新聞呢？「這些美國媒體似乎都還在把大家當傻子，以為我們不會對他們播出的內容做些調查，這可真是個巨大的錯誤。」

更多網友則譴責美媒這篇報道抹黑中國。他們表示，「石英網是在暗示中國應該把互聯網交給根本不存在的非洲民營企業，或是交給非洲的反對派而不是政府，然後去干涉非洲國家的選舉嗎？如果中國真這麼做了，你們又會立刻跳出來嚷嚷中國干涉非洲選舉，扶植反對派上台了吧？所以不論中國做什麼，西方人都會噴，恨不得非洲不發展才好。」

還有留言稱，「為啥什麼東西都得按美國的標準來呢？我感謝中國幫我們發展，我也支持安裝更多的監控。」

一直以來，美國多次指控，中國政府利用網絡進行監控，並稱華為被北京用於間諜活動。

對此，華為創始人任正非強調，華為過去從來沒有開展過間諜活動，以後也不會開展間諜活動。如果發生過類似事件，美國早就拿到桌面上給歐盟看證據。「歷史已經證明我們沒有做過這種事，我們也沒有動機做這種事。」

中國外交部表示，中方敦促美方停止對華為等中國企業的無理打壓和制裁，以公平、公正、非歧視方式對待中國企業，多做有利於促進中美經貿合作健康穩定發展的事，而不是相反。