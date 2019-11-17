【肺鼠疫】北京衛健委：一鼠疫患者病情加重　全市目前無新增病例

北京市政府上周二（12日）晚證實，兩名來自內蒙古的患者經專家確診，患上肺鼠疫，正在北京市內相關醫療機構接受治療，一人病情穩定，另一人病情危重，消息引發關注。 北京市衛健委昨日（16日）發聲明指，一名危重患者在病情加重，專家目前正在會診。目前，全市無新增鼠疫病例。

鼠疫發病快、病程短、死亡率高、傳染性強、傳播迅速，尤其是敗血性鼠疫和肺鼠疫，如果不加治療，病死率可高達30%至100%。（VCG）

聲明指，北京市組織由權威專家組成的醫療救治專家組，對兩名鼠疫患者展開救治工作，並邀請富有經驗的專家來京參加會診。目前，其中一名患者病情相對穩定，另一名危重患者14日病情略有好轉，16日出現反覆、不穩定，病情加重，有關專家已進行會診，正在進行對症治療。

聲明稱，病例的密切接觸者中已有部分人員相繼解除隔離醫學觀察，其餘人員未出現發熱等相關異常症狀。目前，全市無新增鼠疫病例。

有網傳照片顯示，北京大學人民醫院發通告，要求患者就診前，主動報告近10日是否到過青海、甘肅和內蒙古。（微博）

不過，據本港《星島日報》報道，本月15日有網傳照片顯示，北京大學人民醫院發通告，要求患者就診前，主動報告近10日是否到過青海、甘肅和內蒙古，及是否在本月3至5日到過北京朝陽醫院急診科就醫。有醫護人員表示，草原是鼠疫高發區，醫院提出這項要求，顯示這三個省區已可能有鼠疫擴散。

報道又引用疑似朝陽醫院醫生的聊天記錄顯示，肺鼠疫可以通過飛沫傳染，來自內蒙古的兩個病人曾在朝陽醫院就診，後被確診為鼠疫，醫院的醫生都很恐懼，現在「轉急診的全隔離了」。