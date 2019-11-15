【肺鼠疫】網傳北京兩間醫院有疑似病例　官方通報兩名患者非鼠疫

早前一對來自內蒙古的牧民夫婦在北京朝陽醫院被確診患上「肺鼠疫」，一時間引起不少恐慌，網上更流傳北京另外兩間醫院亦發現有鼠疫疑似病例。 北京市衛生健康委在周四（14日）晚通報，指涉事兩名患者經綜合判斷後排除是鼠疫，解除隔離觀察。

據了解，該兩間醫院分別是北京宣武醫院及北京兒童醫院，兩名患者都是來自內蒙古鄂爾多斯市。北京衛健委的通報指，結合兩名患者的流行病學史、臨床表現、病原檢查，確認不符合鼠疫診斷標準，排除鼠疫，解除隔離觀察。

北京宣武醫院的發熱門診已停診消毒，並拉起警戒線。（新京報）

有內地傳媒曾到該兩間醫院探訪，北京兒童醫院並無異常，宣武醫院發熱門診停診消毒。事實上，在確診鼠疫出現後，北京朝陽區政府已發出公告，要求所有開設發熱門診的醫療機構，重點篩查發熱門診就診患者。

而據此前報道，來自內蒙古錫林郭勒盟蘇尼特左旗的兩名患者，經專家會診後確診患上肺鼠疫，目前一人病情穩定，另一人病情危重，但未進一步惡化。內地傳媒更引述消息指，患者居住環境的鼠類，數量較往年明顯增多。兩名患者曾自行進行滅鼠，但未知有否直接接觸鼠類屍體，但發病前未有接觸類似的發熱病人。

北京兒童醫院一切正常。（新京報）

香港衞生署衞生防護中心亦有接獲國家衛生健康委員會的通報，並說明患者是48歲男子和46歲女子，男子是當地牧民，女子則是其妻子。衞生署提醒，旅遊人士應避免前往鼠疫疫區旅行，若外遊人士從受影響地區返港後，如突然發燒、發冷顫抖、身體疼痛或胸口不適，應盡快求醫。患上肺鼠疫的病人如不及早接受治理，可能很快便死亡。

（綜合報道）