【多圖】廣州舉行「朱雀」千人反恐演練　水炮車催淚彈輪番上陣

廣州市反恐怖工作領導小組今天（17日）上午在黃埔區舉辦廣州市2019年「朱雀」反恐維穩處置演練。廣州公安發布多張演練現場照片，顯示演練內容包括出動水炮車、催淚彈、持武器制伏目標人士、救護等。

日前，廣州公安發布公告稱，為進一步增強廣州市處置暴力恐怖事件的快速反應作戰能力，廣州市反恐辦今日上午9時至12時，在中石化廣州分公司化工區南門附近正式開展「朱雀」演練活動。

廣州公安今天在微博發布消息，指全市11支反恐專業隊、黃埔區反恐專業隊以及中石化廣州分公司、中石化黃埔油庫、南方電網等近千人參加本次演練。至11時30分，「朱雀」反恐維穩處置演練圓滿、順利結束，取得了預期效果。

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消息指出，本次「朱雀」演練共設置5個科目，包括傳統高發科目、新興高技術科目和高難度新組合科目，科目內容新、現場環境險、高新技術多、處置難度大。演練中，首次引入一大批新技術、新戰法、新機制，真實塑造還原各類「恐怖襲擊」的真實場景，充分考驗各反恐隊伍在極端情況下的應急處突能力。

消息還提到，新增的「網絡攻擊與無人機攻擊反制」「人質與危化品運輸車輛組合劫持解救」等科目，充分體現廣州反恐演練貼近科技發展潮流及實戰場景組合需求，提高全市應對高暴力與高技術、高智力相結合的重大、複雜、新型暴恐事件的綜合處置能力。探索重大暴恐事件情境構建，編制危險化學品爆炸重大恐怖襲擊事件應急處置模板。

（微博@廣州公安）