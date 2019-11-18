深圳推動區塊鏈在民生領域應用　開出全國首張交通罰款票據

中國國家主席習近平近期表示，區塊鏈技術的集成應用在新的技術革新和產業變革中起着重要作用，要把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口，加快推動區塊鏈技術和產業創新發展。 在深圳，當地政府亦隨即推動區塊鏈技術在民生領域的應用的舉措，全國首張交通罰款區塊鏈財政電子票據，於本月6日由深圳市交警局開出。

全國首張交通罰款區塊鏈財政電子票據，於本月6日由深圳市交警局開出。（深圳市交警局）

深圳市財政部門表示，為貫徹落實習近平講話精神，在財政電子票據規範推行的基礎上，將區塊鏈技術應用於交通罰款電子票據業務，實現財政部門對票據應用的鏈上智能監管，為全國「區塊鏈+交通罰款電子票據」應用提供可複制、可推廣的經驗。

深圳市財政局介紹，積極推動區塊鏈技術在民生領域的應用的創新舉措，主要在三個方面實現。一是開創財政電子票據數字化管理新模式，通過區塊鏈的智能合約將每個管理行為過程產生信息全程「上鍊」，實現操作有痕跡、過程可跟踪、結果可追溯。

二是為數據及其流轉安上「保護鎖」。通過區塊鏈分佈式存儲、安全加密、共識算法等特性，實現了電子票據在區塊鏈上的防偽可信、線上流轉的應用。

三是通過信息部門共享，告別票據反覆核驗。通過區塊鏈數據共享模式，提高電子票據社會化應用整體工作效率，無需核驗、打印，取之即用，構建電子票據社會化應用的可信機制，提升電子票據的應用水平。