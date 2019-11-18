外交部：新疆保持繁榮穩定就是對個別媒體最有利回擊

針對《紐約時報》「披露」新疆機密文件，曝光新疆職業技能教育培訓中心內情的相關事件，中國外交部表示，新疆事務純屬中國內政，涉疆問題不是宗教、民族、人權問題，而是反暴恐和反分裂問題。新疆持續保持繁榮穩定，民族團結，社會和諧，就是對個別媒體和個別人最有利的回擊。

中國外交部發言人耿爽今天（18日）主持例行記者會。有記者提問，《紐約時報》 近日報道指，根據其獲悉的一批中國內部文件，稱中國在新疆組建拘禁營，對穆斯林進行大規模鎮壓，請問中方對此有何評論？

《紐約時報》網站截圖。

耿爽表示，2015年至今，中方已經就新疆反恐去極端化鬥爭、職業技能教育培訓工作等發佈了七本白皮書，包括《新疆的職業技能教育培訓工作》，有關新疆各方面的問題已經說得清清楚楚，明明白白。

耿爽稱，因為及時採取的一系列預防性反恐和去極端化措施，曾經深受恐怖主義危害的新疆已經三年沒有發生暴恐事件。而且上千名外國使節、國際組織官員、媒體人士先後訪問新疆，他們的共識是：新疆為國際社會反恐去極端化鬥爭作出了重要貢獻，積累了寶貴經驗，值得借鑑。

耿爽直言，《紐約時報》不僅對上述的事實閉目塞聽，甚至用移花接木，斷章取義的拙劣手法來炒作所謂的內部文件，污衊抹黑中國新疆的反恐和去極端化努力，其居心何在？

耿爽強調，新疆持續保持繁榮穩定，民族團結，社會和諧，就是對個別媒體和個別人最有利的回擊。

11月16日，《紐約時報》刊文曝光了一份新疆機密文件，長達403頁。

《紐約時報》稱，「該份機密文件是數十年來從中國執政的共產黨內部泄露出來的最大一批政府文件，為人們了解在新疆的持續鎮壓提供了前所未有的內部材料。在過去三年裏，當局已將多達100萬名維吾爾族、哈薩克族和其他少數民族的人關進了拘禁營和監獄。」

就上述機密文件提及的「再教育營」問題，中國官媒《環球時報》則在11月17日刊發社評稱，新疆越變越好的事實比所有說教都更加強大。歷史將對今天的新疆治理做出評價，而這一評價的標準決不會是西方輿論的好惡，而只會是新疆各族人民從中收穫了什麼，他們的人生是不是因此變得更加精彩、幸福。

在新疆職業技能教育培訓中心問題上，國際社會指責聲不斷，為此，中國官方也不斷列出相關數據以及發佈白皮書等回擊國際輿論批判。

2019年3月，中國國務院新聞辦公室發表《新疆的反恐、去極端化鬥爭與人權保障》白皮書，可以算作是對「新疆模式」的一次總結。這本白皮書將新疆模式總結為「預防性反恐」，文中提及中國官方通過設立「教培中心」，可以「教育挽救」有輕微犯罪行為或違法行為人員，「將恐怖活動消滅在未發之前、萌芽狀態」。

8月16日，中國國務院新聞辦公室發表《新疆的職業技能教育培訓工作》白皮書，直言新疆開展教培工作，目的在於從源頭上消滅恐怖主義。

9月24日，參加聯合國大會的中國外交部部長王毅專門有針對性地介紹關於中國新疆的事實真相。一是新疆各族人民在過去二十多年裏曾飽受極端和恐怖主義之害。二是新疆採取的舉措效果十分明顯，三年來沒有再發生過一起暴恐案件。三是新疆設立的教育培訓中心是幫助部分民眾擺脱極端和恐怖主義影響、提高自身職業技能的學校，而絕非什麼可怕的「集中營」。