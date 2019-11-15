歐洲駐華大使正商討集體訪問新疆　提出特定條件

在世界銀行終止一項資助新疆職業學校的貸款項目後，英國傳媒11月14日披露，歐洲聯盟正在討論歐洲國家的駐中國大使訪問新疆的問題。

據路透社11月14日報道，中國外交部最新回覆的一份聲明說，「歡迎所有立場客觀、不抱偏見的朋友，其中包括歐盟國家駐中國大使訪問新疆，走訪查看，中國願意與歐洲方面在相關安排問題上保持溝通。」

2019年2月26日，應中國外交部邀請，巴基斯坦、委內瑞拉、古巴、埃及、柬埔寨、俄羅斯、塞內加爾、白俄羅斯等八國常駐日內瓦代表和主要外交官在新疆參觀訪問。（新華社）

但是，據了解有關討論的外交官披露，這次擬議中的歐盟大使新疆之行不太可能發生，除非有一些條件獲得滿足。主要原因是有關國家擔心中國會利用這次訪問進行誤導和虛假的宣傳，同時也擔心大使代表團不會得到中國的許可去希望去的地方，會見希望見的人。

中國在2019年3月提出邀請，但歐盟當時回絕了邀請，理由是歐盟大使新疆之行需要「精心準備」。據一些沒有透露姓名的外交官稱，中國為歐盟大使新疆之行設置了不合理的條件，其中包括不准會晤掌管新疆的中國共產黨高級官員陳全國，同時要求訪問新疆的大使代表團不能討論人權問題。

不過，歐盟和北京後來恢復商談歐盟大使訪問新疆的問題。北京稱在新疆面臨伊斯蘭極端主義者和分離主義者的威脅。歐盟一位發言人則表示：「有關未來的一次訪問的相關討論正在進行，該訪問計劃將考慮歐盟的期望。」

11月11日，世界銀行宣布縮減一項資助中國新疆職業學校的貸款項目，並在聲明中提到考慮到給這些非常分散的學校可能帶來的風險，以及監督這些款項使用的困難程度，援助計劃縮小了使用範圍，特別是關閉了涉及新疆一些學校的部分計劃。

世界銀行在發布的聲明中強調，並未找到充足證據證明5,000萬美元的貸款項目被中國政府挪用去購買監控新疆少數民族穆斯林的防暴與維安設備。

中國外交部發言人耿爽11月12日駁斥西方記者對世界銀行聲明的片面引述，稱在中方積極地配合之下，近期世界銀行對新疆的職業教育與培訓項目開展了實地的檢查。檢查表明，有關的項目不存在不符合世行政策和外媒所炒作的問題。「我最後再重申一下，世界銀行的報告澄清了事實，也明確地否定了前期一些媒體所謂的指控。」