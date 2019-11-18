中韓大學生就香港問題發生衝突　外交部回應強調三點

近日，在韓國的首爾漢陽大學，數十名韓國學生和中國學生因對香港局勢的看法引發衝突。

在今天（18日）中國外交部例行記者會上，發言人耿爽就上述事件回應稱，「最近一段時間以來，在外國包括在韓國的一些城市，海外華人華僑和中國留學生通過不同方式表達他們對當前香港局勢的關注，表達他們要求維護香港繁榮穩定的願望，也表達他們維護國家主權的決心。」

香港暴力示威活動持續發酵。（資料圖片）

耿爽接着強調，第一，他們對妄圖分裂國家、抹黑中國形象的言行表示憤慨和反對，這是理所應當的，也是情理之中的；第二，希望海外中國公民能夠理性地表達愛國熱情，注意保護自身安全；第三，中國政府一貫要求海外的中國公民遵守當地的法律法規，同時也希望有關國家能夠尊重和理解海外中國公民的合法活動，保障和維護他們的合法權益。

耿爽表示，當前，包括廣大香港同胞在內的14億中國人民對香港局勢最大的訴求就是止暴制亂、恢復秩序，最大的期待就是維護香港的繁榮穩定。這是14億中國人的共同意志。

韓國多間大學的校園內出現「連儂牆」（SpeakforHK.kr Facebook）

據《朝鮮日報》11月13日報道，事件的起因是當天下午13時，10餘名「宣傳香港真相的學生集會」成員張貼了兩張支持香港示威的大字報，路過的五名中國學生見狀開始對此提出抗議。

他們欲揭掉大字報。雙方肩膀相撞、互相推搡，遂發展成肢體衝突。隨後，中國學生人數越來越多，到當天17時已達到40多人。對峙最終在警衛出面仲裁後得以解決。

另據韓聯社報道，中國駐韓國大使館11月15日在官方網站發表文章《駐韓國使館發言人談香港局勢》，文章指出香港局勢近來日益受到國際社會關注，不過由於各種原因，有關事實未能得到客觀如實反映，導致韓國一些地方特別是個別大學的校園內，出現中韓兩國部分青年學生情緒對立情況，令人遺憾。該文又呼籲韓國民眾理解和支援中方立場。