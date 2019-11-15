中國駐韓使館發文：香港局勢致中韓大學生對立令人遺憾

在韓國的大學校園內，部分韓國學生和中國留學生近日就香港問題爆發衝突。韓聯社報道，中國駐韓國大使館11月15日發表文章，對部分韓國和中國學生因香港局勢而對立一事感到遺憾。

韓國多間大學的校園內出現「連儂牆」（SpeakforHK.kr Facebook）

使館籲民眾理解中方立場

中國駐韓大使館當天在官方網站發表文章《駐韓國使館發言人談香港局勢》，該文指，香港局勢近來日益受到國際社會關注，不過由於各種原因，有關事實未能得到客觀如實反映，導致韓國一些地方特別是個別大學的校園內，出現中韓兩國部分青年學生情緒對立情況，令人遺憾。

該文又呼籲韓國民眾理解和支援中方立場。文章內容指，中國青年學生對損害中國主權、歪曲事實的言行表示憤慨和反對，理所應當，也是情理之中。該文指，中國政府同時一貫要求海外的中國公民遵守當地法律法規，能夠理性表達愛國熱情，注意保護自身安全，希望廣大在韓中國留學生努力學習，為促進韓國社會對中國全面了解、中韓友好關係發展，作出積極貢獻。

🔻有關香港示威情況的圖片🔻

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香港示威運動的情況在韓國同樣得到關注，韓國媒體《朝鮮日報》11月14日報道，在首爾漢陽大學，有大學生張貼大字海報聲援香港示威運動，引起當地中國留學生不滿，意圖撕掉海報，最後雙方爆發肢體衝突。

韓聯社指，近日在韓國延世大學和高麗大學，也頻發支援香港示威橫額遭損毀的事件，疑似是中國留學生所為，由此引發兩國學生的對立情緒。