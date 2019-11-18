國防部：駐港部隊清路障受市民歡迎　決不容忍重大「台獨」事變

國防部長魏鳳和今日（18日）在曼谷出席東盟防長擴大會議期間，與美國防長埃斯珀（Mark Esper）舉行雙邊會談時討論香港和台灣問題。國防部發言人吳謙在會後表示，「止暴制亂是我們在香港最急迫的任務。」 針對解放軍駐香港部隊上周六（16日）出營清路障一事，吳謙表示清路障行動受市民歡迎，並稱駐港部隊有決心有信心有能力履行好《基本法》和《駐軍法》賦予的職責使命，維護國家主權安全和發展利益，維護香港長期繁榮穩定。

吳謙表示，「有些香港市民在解放軍駐港部隊軍營附近清理路障。解放軍駐港部隊軍營裏的士兵加入了這些市民，來清理路障，他們的努力受到香港市民的歡迎。」

吳謙稱，中美雙方就兩軍關係及共同關心的國際和地區熱點問題交換意見，達成一些共識，又指魏鳳和亦在會晤中就台灣、南海和涉港等問題重申中方立場。台灣問題上，魏鳳和強調中國始終致力於以和平方式解決台灣問題，但決不容忍重大「台獨」事變，要求美方慎重妥善處理台灣問題，不要給台海局勢增加新的不穩定因素。

他指出，中美雙方一致認為，發展健康穩定的兩軍關係不僅有利於兩國和兩國軍隊，也有利於地區和世界的和平與穩定。兩國防務部門和軍隊應在防務安全領域保持經常性溝通，深化務實合作，妥善管控分歧，為共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係作出積極貢獻。

在南海問題上，吳謙說，魏鳳和重申中國維護南中國海領土主權和海洋權益的決心意志堅定不移，維護南中國海和平穩定的決心意志堅定不移，要求美國停止到南海來炫耀武力，不要挑動南海局勢升溫。

（綜合報道）