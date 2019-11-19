紐時披露涉疆內部文件　新疆政府12字駁斥

針對美媒《紐約時報》聲稱獲取內部文件，進而指責中國在新疆的反恐和去極端化工作，新疆政府回應駁斥紐時「一派胡言、謊話連篇、用心險惡」，並強調新疆連續35個月未發生暴恐案件。

新疆政府18日晚在發表的聲明中首先稱，自1990年至2016年底，新疆共發生數千起暴恐案，造成大量人員傷亡和財產損失。基於此，新疆打擊暴恐犯罪，重視源頭治理，符合中國法律和國際提倡的共同理念。

聲明中指，新疆已經連續35個月未發生暴力恐怖案件，區內各民族的生命權、健康權、發展權得到保障。

自2019年以來，中國官方連續發佈多個白皮書，包括《新疆的反恐、去極端化鬥爭與人權保障》、《新疆的職業技能教育培訓工作》，稱在新疆進行的是「預防性反恐」，開展的教培工作——西媒筆下多稱「再教育營」——目的是從源頭消滅恐怖主義。

對於美媒紐時的報道，新疆政府指，這是西方反華勢力和境內外「三股勢力」編造的假新聞，企圖誣衊抹黑新疆。官方還指紐時的《泄密文件揭示中國如何組織對穆斯林大規模拘禁》文章完全是境內外敵對勢力內外勾結杜撰的，一派胡言、謊話連篇、用心險惡。

新疆政府還強調，編造假新聞博眼球是紐時「慣用伎倆」，稱其一度因造假陷入信任危機。此次紐時杜撰編造涉新疆假新聞，無非是故伎重演，根本不值一駁，並稱「這一卑劣行徑，必將為國際社會有識之士所不齒」。

稍早前，中國外交部發言人耿爽對此回應指，紐時的報道是「閉目塞聽」、「移花接木」、「斷章取義」，手法拙劣，「污衊抹黑中國新疆的反恐和去極端化努力，其居心何在？ 」

新疆政府曾於2018年10月16日舉行記者會專門回應西方「再教育營」指責，當時新疆自治區主席雪克來提•扎克爾形容新疆現狀是「正氣上升，邪氣下降」。

對於紐時的報道，香港01認為，其所披露的材料目前來看毫無之特別內容可言，這份文件更有可能是這種「內部學習資料」，供官員知道中央在治疆政策上的觀點，並且提供一些政策、方法上的幫助。

因此，即使不否認這份文件的真實性，但紐時所謂「機密文件」，或許只是這樣一個噱頭。