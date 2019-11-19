國產航母「002」抵海南基地　075型兩棲攻擊艦上海舾裝

中國第二艘航母，亦即首艘國產航母近期穿越台灣海峽南下南海引發持續關注。最新消息指，中國國產航母（002）目前已經進駐海南三亞航母基地。

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中國海軍18日宣布國產航母經過台灣海峽，19日，有不少大陸網民在海南省三亞市一處沙灘拍到該航母進駐三亞基地的畫面。另外，最新衛星照片亦顯示該航母已靠港，航母保障船亦在一旁。

央視19日稱，在海軍披露的國產航母穿過台灣海峽視頻中，可以看出，甲板上的殲-15艦載機塗裝跟以往殲-15的塗裝出現不同。新塗裝的殲-15在機翼下出現「中國海軍」4個漢字，而且只有右機翼有，左機翼則仍保留八一軍徽。

目前外界僅見到只有3架殲-15出現在國產航母甲板上。中國央視稍早前的視頻顯示，海軍已培養第三批艦載機飛行員，最新一批人數介入10至12名。

對於國產航母為何此時南下，觀察人士指，該航母仍需進行大量的試驗，包括全艦空氣調節系統、設備水冷卻系統試驗，水下項目試驗，與基地配套試驗等。

除航母外，最新航空照還顯示，中國首艘075型兩棲攻擊艦仍在上海滬東造船廠進行舾裝，另外，一旁船塢內的第二艘075艦體已經成型，正在搭建機庫部分。

與此同時，滬東造船廠正在舾裝的兩艘071級綜合登陸艦，其中1艘已塗刷舷號，接近服役狀態，另外一艘仍在舾裝。這是中國海軍第7、8艘071綜合登陸艦。

大連造船廠方面，新造的052D驅逐艦已經刷上120舷號，據信該艦已被命名為成都艦。另外該廠船塢內仍在建多艘055型萬噸級導彈驅逐艦和052D。