華為回應美國第三次延期臨時許可　外交部促停止將經貿問題政治化

美國商務部當地時間周一（18日）宣布將華為的臨時通用許可延長90天，容許美國公司繼續與華為交易。華為在周二（19日）發聲明，表示延長與否對華為經營生產的實質性影響有限，「也不會改變華為一直遭受不公平對待的事實」。 另一方面，中國外交部亦在同日（19日）作出回應，直言「我們不要求外國政府對中國企業有任何特殊對待，我們只要求外國政府對中國企業包括華為平等對待。」

華為指延長臨時許可與否對經營生產的實質性影響有限。（視覺中國）

華為在聲明中指，公司一直認為美國商務部將華為列入實體清單，對美國的損害比對華為的損害更大，「不僅會對與華為合作的美國公司造成巨大經濟損失，也破壞了全球供應鏈的合作和互信」，呼籲美國政府停止對華為的不公正對待，將華為移出實體清單。

中國外交部發言人耿爽則表示，中國敦促美國停止泛化國家安全概念，濫用出口管制，對他國特定企業采取歧視性不公平做法，停止將經貿問題政治化。

據了解，美國商務部是在今年5月15日起，將華為及其68間附屬公司列入實體清單，其後再擴大至加入華為另外46間附屬公司。商務部隨後於5月20日及8月19日分別發出為期90天的「臨時通行許可」，允許華為及其附屬公司從事「特定活動」，以保證美國現有相關網絡的持續運營，為美國現有的相關移動服務提供支持。今次已是商務部第三次延長有關的禁令。

（綜合報道）