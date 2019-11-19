【禁蒙面法】胡錫進嗆香港高院「僭越」　指港司法體系問題嚴重

香港高等法院11月18日裁定《禁蒙面法》違憲的決定，引爆輿論譁然，北京各方的反應也緊隨而至。

在國務院港澳辦發言人楊光表態上述判決「公然挑戰全國人大常委會的權威和法律賦予行政長官的管治權力，將產生嚴重負面社會政治影響」後，全國人大常委會法工委發言人也表示，香港高等法院對禁蒙面法做出「違憲」的裁決是違憲的，強調對某項法律是否違憲的裁決只有全國人大常委會才有權力做出。

一名黑衣蒙面人被防暴警帶走。（資料圖片）

就上述事件，官媒《環球時報》總編輯胡錫進今天（19日）在微博發文，支持全國人大常委會法工委發言人的表態，指其是重要的撥亂反正。

胡錫進稱，18日香港高等法院的裁決引起了極其惡劣的影響，它鼓舞了暴徒，給香港警隊製造了困惑。當天晚上大批激進示威者囂張地上街，並用口罩等蒙面，形成自禁蒙面法實施以來香港街頭最氾濫的蒙面潮。香港高院在這件事上明顯站到了激進示威者的一邊，他們的裁決是對香港止暴制亂行動的一次釜底抽薪。

胡錫進指出，香港司法體系存在嚴重問題，強烈建議全國人大常委會更加積極地依法阻止香港一些法官濫用司法權甚至搞司法僭越。並表示，北京無需理睬西方輿論對「中央政府干預香港高度自治」的誹謗。

胡錫進強調，香港是中國的一部分，特區之內的各種權力都來自中央的賦予。

針對華盛頓和倫敦對香港事務發聲極其活躍一事，胡錫進反問，誰給了他們權力對香港事務指手畫腳？他還指出，華盛頓和倫敦居然說北京「干涉了」香港事務，他們對道義的劫持完全是強盜和流氓式的。

同時，胡錫進也指出，香港的事情由包括香港人民在內的全體中國人民說了算。

此外，《環球時報》也在同一天發表了社評《香港高院司法僭越 撥亂反正來得及時》，文章除了闡述總編輯胡錫進的觀點外，並指出，香港司法體系的運轉很多時候受到了價值觀和政治立場的驅使，而沒有做到真正忠誠於法律精神。一些法官更是背叛了基本法和中華人民共和國憲法，背叛了法律精神和司法職業倫理。

社評稱，司法是止暴制亂的重要一環，但一些法官沒有為恢復香港秩序履行他們應盡的責任，他們毫無原則地釋放被警察抓捕的暴徒，向社會傳遞了錯誤的信號，使激進示威者們確信從事暴力活動乃至攻擊警察都可以幾乎沒有代價，更加有恃無恐。

據悉，特首林鄭月娥今年10月5日引用緊急法推出《禁蒙面法》以來，一直受到多宗司法覆核挑戰。

香港高等法院原訟法院法官周家明和林雲浩11月18日最終裁定：《緊急法》賦權特首會同行政會議，在任何危害公安情況訂立規例方面，不符合《基本法》的規定，而《禁蒙面法》部分規定，對基本權利所施加的限制，超乎為達致目的之合理所需，不符合「相稱性驗證標準」，《禁蒙面法》亦違憲。

高等法院這項裁定顯然與北京敦促香港三權合作的期望想牴觸，亦忽視中央管治香港的合法權力以及中央反「港獨」的國家利益需求。外界多認為這是典型的「一國」遭遇「兩制」挑戰。