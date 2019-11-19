【禁蒙面法】法工委、港澳辦向法庭施壓？林鄭：尊重中央機構關注

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高等法院昨日（18日）裁定《禁止蒙面規例》違憲，全國人大常委會法制工作委員會（法工委）及國務院港澳辦今日（19日）發聲明，其中法工委強調，香港特別行政區法律是否符合香港《基本法》，只能由全國人大常委會作出判斷和決定，任何其他機關都無權作出判斷和決定。

特首林鄭月娥今天表示，原訟庭目前只就案件公布「裁詞」，未有作出任何命令，認為自己在現階段不適合作出解釋和評論，不過強調尊重兩個中央機關的關注。

林鄭月娥表示，當天引用《緊急情況規例條例》就《禁止蒙面規例》立法時，決定非常困難，因當時要考慮社會觀度和接受程度，強調法例有清晰法律基礎。（高仲明攝）

林鄭月娥表示，當天引用《緊急情況規例條例》就《禁止蒙面規例》立法時，決定非常困難，因當時要考慮社會觀度和接受程度，強調法例有清晰法律基礎。她指出回歸以來，不少政府的法例和決策經過研究、分析、研判法律基礎，但也常常遭司法覆核挑戰，直指「政府唔係未輸過司法覆核」，每次都會尊重法庭判決和按程序上訴。

至於《禁止蒙面規例》被裁違憲，原訟庭目前只就案件公布「裁詞」，未有作出任何命令，認為自己在現階段不適合作出解釋和評論，又指將以尊重法庭決定的前題，採取後續跟進工作。

被問及港澳辦和法工委的聲明是否向法院施壓，她僅稱尊重兩個中央機關的關注。

被問及港澳辦和法工委的聲明是否向法院施壓，林鄭僅稱尊重兩個中央機關的關注。（高仲明攝）

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