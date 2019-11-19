【對外軍售】中國三代機進軍國際市場？　殲-10C首亮相杜拜航展

中國近年來在國際軍火市場積極謀求更高的佔有率，最新消息顯示，中國首次在杜拜的國際軍事展會上亮相其開發的三代戰鬥機殲-10C。

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當地時間11月17日，2019杜拜國際航空展在杜拜舉行。中國航空工業集團再次參展，重點展出直升機、無人機等。

據環球網報道，中國航空工業最新研製的全天候多用途「三代+」外貿型戰鬥機殲-10CE也首次亮相展會。

報道指，殲-10CE是中國自主研發的第三代改進型超音速多用途軍貿戰機，配備先進的綜合化航空電子系統和武器系統，外掛武器能力強，可裝空中受油管。

杜拜展出的殲-10CE模型。（網絡圖片）

報導強調，該機中低空機動格鬥性能優良，起降距離短，作戰半徑大，航程長，具有強大體系協同作戰能力，具備強電磁對抗環境下先進超視距多目標攻擊以及多模式對地精確打擊等能力。

根據展會資料，殲-10C/殲-10CE長16.9米，翼展9.8米，高5.7米，最大飛行速度1350公里/小時，最大飛行馬赫數1.8，過載限制-3至9g，作戰半徑1,240公里/2,600公里（空中加油），最大轉場航程2,950公里。

中國此次推出殲-10C，以此希望在多國淘汰二代機之際分得一杯羹。不過，面對傳統的強勢機型如美國F-16戰機，獲印度大單的法國「陣風」戰機，以及瑞典「鷹獅」JAS-39戰機等，初出茅廬的殲-10C能否佔據一席之地，值得關注。

中國產VT-4坦克。（資料圖片）

除殲-10C外，中國近期在軍火市場動作頻頻。首先是11月初，巴基斯坦方面消息，該國向中國採購的2艘054A/P導彈護衛艦同時在上海滬東造船廠舉行切鋼板儀式。2018年6月，巴基斯坦向中國訂購4艘054A/P護衛艦。首艦將於2021年交付。

為期4天的2019年泰國國際防務展18日在曼谷開幕，中國船舶工業貿易公司公開展出2,2000噸的071E船塢登陸艦模型，後甲板可搭載3架中型直升機。9月初，泰國海軍與中國船舶工業簽訂合同，後者為泰海軍建造 071E船塢登陸艦。

值得注意的是，就在即將到來的11月底，中國會向泰國交付首批38輛VN-1步兵戰車，總價值7,618萬美元。同期中國還交付價值6,625萬美元的10輛VT-4坦克和1輛坦克修理車。後續步兵戰車第二批34輛、第三批39輛將於明後兩年交付。