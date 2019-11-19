探月工程總設計師吳偉仁獲何梁何利最高獎　劉鶴張春賢現身大會

11月18日，何梁何利基金2019年度頒獎大會在中國北京舉行，今年的何梁何利基金最高獎項「科學與技術成就獎」授予中國探月工程總設計師吳偉仁。另有35位科技工作者榮獲「科學與技術進步獎」，20人獲「科學與技術創新獎」。 中共政治局委員、國務院副總理劉鶴，中國人大副委員長張春賢，中國政協副主席、科協主席萬鋼現身大會。

分管商貿金融科技的劉鶴的說，中央高度重視科技工作，強調中國經濟社會正處於極其關鍵的歷史階段，科技作為第一生產力的作用尤為突出。

劉鶴說，希望科技工作者、科學家努力做好各自工作，在各個領域取得更優異的成績。他要求科技機構負責人當好科學家的後勤部長。

梳理獲獎人名單可發現，中國海軍工程大學肖飛教授獲「青年創新獎」。據公開信息，肖飛來自「國寶級專家」、新晉中央委員馬偉明的團隊，其研究成果堪稱為戰艦裝上「中國心」，2018年獲評「中國青年五四獎章」，並被記個人一等功。

根據報道，肖飛加入馬偉明創建的艦船綜合電力技術國防科技重點實驗室後，其研製成功的多型潛艇急需的供發電系統，解決中國獨立供電系統的瓶頸難題，大幅提升中國艦船性能和戰略威懾力，目前該系統已用於中國所有新型艦船。

肖飛還參與國家973、國家自然科學基金、國防重大裝備研製等重大項目，多項成果超越歐、美、俄等同等水平，使中國在新興領域、學術前沿實現趕超。

除肖飛外，獲得上述獎項的還有一位來自中國軍方機構，她就是軍事科學院系統工程研究院的何元智。資料顯示，她目前是某衛星通信系統型號總師，曾獲國家科技進步一等獎，在中共建軍節前夕被記一等功。

何梁何利基金由香港金融家何善衡、梁銶琚、何添、利國偉於1994年創立，旨在獎勵中國傑出科學家。25年來，共遴選獎勵1,362位傑出科技工作者。