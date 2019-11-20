美國聯邦研究機構：已經採取措施限制中國人才計劃可帶來的風險

美國參議院常設調查小組委員會當地時間11月19日就「確保美國研究機構不受中國人才引進計劃的入侵」舉行聽證。 在聽證會上，來自美國幾家大的聯邦研究機構的代表承認，他們各自所在的機構都發現有參與中國海外高層次人才引進計劃的「千人計劃」的學者。

美國國立衛生院（NIH）的代表透露，目前，國立衛生院有140多名學者因學術誠信或受外國影響被調查。不過，他們沒有說明這些學者是否都來自中國，據透露，違法或是違規被調查的學者也只是其中很少的一部分。

美國國立衛生院。（AP）

參議院常設調查小組委員會11月18日發佈的一份報告說，美國聯邦機構未能充分應對一些由中國政府資助的項目所帶來的威脅，這些項目系統地利用美國的研究來強化中國自身的經濟和軍事實力。

在聽證會上，美國幾家研究機構的代表都表示，他們目前都已經採取措施，限制中國人才計劃可能帶來的風險。不過，他們同時強調，各機構的措施並非只是針對在美國的華裔學者。

另外，參加作證的美國聯邦調查局和美國國務院的代表也表示，他們所在的機構也在採取措施，限制中國盜竊美國知識產權的風險。

美國聯邦調查局反間諜部助理主任約翰•布朗（John Brown）在證詞中說，聯邦調查局去年開始增加了對參與「千人計劃」學者的逮捕和起訴的曝光率。他說，也是因為這個原因，中國政府刪除了「千人計劃」的名單。他還說，目前美國聯邦調查局56個辦事處都建立反間諜小組， 並加強了與當地大學和企業的密切接觸，讓他們意識到中國人才計劃的風險。

美國國務院負責領事事務的副助理國務卿愛德華•拉莫托斯基（Edward J. Ramotowski）在聽證時說，國務院加強了對來美國學習的中國學生的簽證申請審查，特別是那些來學習被美國商務部尖端技術出口管制條例限制的相關技術專業的學生。

（美國之音）