中美談判恐再陷僵局　知情人士披露困局內幕

美國政府前官員稱，美中貿易談判正遭遇陷入僵局的危險，恐使特朗普（Donald Trump）政府在今年達成美中「第一階段」協議的計劃擱淺。

《華爾街日報》11月19日報道，知情人士透露稱，雙方在一些核心問題上仍然存在分歧，包括北京要求取消關税，以及美國堅持要求中國採購農產品。

特朗普19日在內閣會議上表示：「中國將不得不達成一項我喜歡的協議」，「如果我們不與中國達成協議，我只會把關税提得更高。」

特朗普正面臨着來自政府內部和關係密切人士的壓力，他們將進展緩慢歸咎於北京方面拒絕兑現談判桌上的承諾。

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）的前任副手沃恩（Stephen Vaughn）表示，如果談判陷入僵局，很可能是因為中國不願解決美國長期關注的問題。

沃恩說：「特朗普政府一直非常清楚，需要看到來自中國的改變。現在，中國必須決定是否終於準備好展示真正的進步。」

白宮前首席策略師班農（Stephen Bannon）認為，美國需要保持關税不變，以確保中國履行承諾。「在這些談判中唯一不變的是中國的反悔和食言，以及特朗普堅持自己的原則——而他的關税是關鍵。」

特朗普在10月11日曾表示，美中將於三到五個星期內完成第一階段協議以來。報道稱，自此以後，就幾乎未能看到美中貿易談判取得進展的迹象。

美國企業研究所（American Enterprise Institute）貿易專家史劍道（Derek Scissors）表示，他預計美中本月不會完成協議，並認為美國國內將因特朗普呼籲美中貿易戰休戰而展開政治鬥爭。

《華爾街日報》13日報道稱，中國對在可能達成的協議文本中承諾特定數量的農產品猶豫不決，並拒絕美國對技術轉讓限制和執行機制的要求。美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）同日報道，儘管一個月前美中雙方曾表示原則上達成了協議，但目前雙方仍處於僵局。

有知情人士指，美國正試圖爭取中國在監管知識產權保護方面做出更大讓步，並停止強迫技術轉讓以換取部分關税減免的做法。

CNBC18日引述匿名中國官員透露，由於美國總統特朗普仍未承諾撤銷關税，北京對於達成貿易協議感到悲觀。