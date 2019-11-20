黑老大當庭指認檢察官是保護傘　重慶政法委：已成立聯合調查組

11月18日，重慶大足區法院審理一宗案件時，涉黑被告人尹光德當庭指認主訴檢察官唐浩是他的保護傘，引發社會關注。 19日，重慶市委政法委官方微信公號稱，針對此案，重慶市掃黑辦已成立聯合調查組，依法依紀開展調查工作，相關調查情況將適時向社會公布。

據此前媒體報道，尹光德涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪案於11月18日在重慶市大足區人民法院開庭審理。

在當天下午的法庭調查環節中，尹光德指稱，他和唐浩關係熟稔，是他的保護傘。他稱唐浩為「浩哥」，常一起唱歌娛樂，曾共同和一名謝姓歌手拍照留念。「他幫忙協調關係，磋事情，我送過他現金一萬多人民幣」，尹光德表示他的公司股東可以作證。

重慶大足區人民檢察院檢察官唐浩（右）。（網絡圖片）

尹光德說，「我跟其他人吃飯、喝酒協調糾紛，被指控是黑社會，和浩哥也一起吃飯、喝酒，你也幫我協調關係，那你就是我的保護傘。你安排人來做業務，其他股東沒同意，你認為我事情沒辦好，因此對我有意見。我之前還覺得你作為承辦人會幫我，結果你上來動不動就說我指示、安排其他人去犯罪。」

唐浩當庭承認，和尹光德是熟人，並向尹光德表示可以向紀委監委舉報他。庭審中，尹光德申請唐浩對該案迴避。但審判長表示，接下來的庭審中，受到迴避申請的唐浩繼續擔任第一公訴人，並對尹光德進行訊問。

審判長稱，如尹光德及其辯護人提出明確的迴避理由和事實，法院將其提交大足區人民檢察院，由檢察長決定唐浩是否迴避。