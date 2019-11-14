【操場埋屍案】全國掃黑辦主任陳一新赴湖南督辦：依法辦成鐵案

據中央政法委微信公眾號「長安劍」今天（14日）消息，中央政法委秘書長、全國掃黑辦主任陳一新在湖南省聽取掃黑除惡領導小組辦關於新晃「操場埋屍案」的情況匯報，敦促對該案件的審查進程。強調要推動全國掃黑辦掛牌督辦的案件加快查深查透、依法辦成鐵案，及時回應社會關切，彰顯法律公平公正。

報道指出由於「操場埋屍案」性質極其惡劣，沉冤長達16年，全國掃黑辦將該案列為督辦的重大案件。陳一新要求湖南省掃黑領導小組及其辦公室要加強統籌力度，省法院、省檢察院、省公安廳要加強對該案的指導力度。政法機關與紀檢監察機關要加強協作配合，確保案件依法辦理。並指出，無論黑惡勢力犯罪隱藏多麼久遠，無論官黑官惡勾結多麼隱蔽，都要將他們繩之以法。

今年6月曝出的湖南操場埋屍案，將一起黑社會殺人埋屍的發生於2003年的陳年舊案重新帶回中國公眾視野。而實施這起暴力犯罪的正是當地的一個黑社會團伙。當現場發現的被壓在大石之下的屍體後，內地公眾一片憤怒和唏噓。

2019年4月17日，在掃黑除惡專項鬥爭中，新晃警方曾發佈通報稱，成功打掉杜少平犯罪團伙，抓獲杜少平等7名犯罪嫌疑人。

根據疑犯杜少平交代稱，其於2003年1月將鄧世平殺害，埋屍於新晃一中操場內。

6月18日上午9時，當地警方對新晃一中操場開始挖掘，經過近兩天工作，從現場提取到人體骨骸以及衣服和可疑殘留物。

疑犯杜少平交代稱，其於2003年1月將鄧世平殺害，埋屍於新晃一中操場內。（資料圖片）

鄧世平的家屬稱，鄧世平曾在新晃一中工作，主要負責學校工程質量監督管理工作，因時任校長黃某將學校跑道工程承包給其外甥杜少平，但期間出現偷工減料、虛報工程款等問題，鄧世平拒絕簽字且提出異議，於2002年1月22日這天失聯。失蹤時，鄧世平53歲，至今已近16年。

據悉，杜少平是當地「名人」，有一群「打手」。而被懷疑與此案有關的新晃一中前校長、杜少平的舅舅黃炳松則在當地有龐大關係網，家中多人在政府任職。6月23日，新晃縣紀委監委已對黃炳松立案審查和監察調查。

涉事「新晃侗族自治縣民族中學」（新晃一中）時任校長黃炳松。（網上圖片）

在案件得到社會關注後，鄧世平的兒子曾在微博發文回應案件，指父親離奇失蹤後，家人多次報警並請求檢察院幫助，但警方消極辦案，檢察院則表示愛莫能助。

一直以來，對於「操場埋屍案」，輿論最大的疑問就是：受害人家屬16年前就已經報案，但為何只是備案而非立案？隨着受害人失蹤後當地有關方面推諉不查、其家屬報案無門等案件細節曝光，該案背後「保護傘」能否被挖出，是民眾最為關切的事情。