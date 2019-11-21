【多圖】旅美大熊貓「貝貝」回國　FedEx專機運送高調宣傳

在美國出生的大熊貓「貝貝」周二（19日）結束4年的旅美生涯，離開華盛頓踏上回國旅程，而貝貝的專機運輸工作由美國聯邦快遞（FedEx）承擔。對此，聯邦快遞不僅在Twitter上持續更新是次運送任務的消息，還在微信等中國網絡平台高調宣傳。

根據美國國家動物園的一份聲明，貝貝於當地時間19日上午9:30在杜勒斯國際機場乘坐專機飛往成都。據悉，聯邦快遞為完成這次運送貝貝回國的任務專門安排一架以貝貝形象塗裝的「熊貓快線」，運送貝貝、66磅竹子、2磅蘋果和梨、2袋特製餅乾、2磅熟紅薯和一些水。

據美國《國會山報》（The Hill）報道，自貝貝出生以來就一直負責照顧它的國家動物園熊貓館助理館長Laurie Thompson、動物園首席獸醫Don Neiffer會在約16個小時的旅途中陪伴和照料牠。

據聯邦快遞微信公眾號介紹，早在2000年，「貝貝」的父母「添添」和「美香」就是由聯邦快遞運送到美國。在2010年和2017年，聯邦快遞又分別護送「貝貝」的哥哥「泰山」和姐姐「寶寶」回國。

依照美國國家動物園與中國野生動物保護協會之間的大熊貓繁育協議，在美國出生的大熊貓將在4歲時回中國。據悉，「貝貝」的爸爸「添添」和媽媽「美香」2000年開始旅美生涯，目前仍在國家動物園。出生於2015年的「貝貝」剛滿4歲，其哥哥「泰山」、姐姐「寶寶」分別於2005年和2013年出生，已先後回到中國。

聯邦快遞（FedEx）早前爆發將華為由日本寄至中國辦公室的包裹轉運至美國等事件，及後又被指承運來華速遞涉槍，且非法收寄寄往香港的管制刀具。中國官媒一度宣稱，應將聯邦快遞列入中國的「不可靠實體清單」。

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（綜合報道）