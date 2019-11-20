【人權法案】胡錫進：美欲剝奪中國管治香港權力　要推進23條立法

美國參議院一致通過《香港人權與民主法案》，中國外交部、特區政府、中聯辦等接連批評美方粗暴干預香港事務。 官媒《環球時報》總編胡錫進今天（20日）在微博發表評論稱，該法案是想要剝奪中國管制香港的權力。胡錫進還暗示一旦香港有變，不排除改變「一國兩制」的可能，他又表示，香港應加快23條立法，並把《國家安全法》適用範圍擴大到港澳台。

胡錫進11月20日在個人微博發佈長文，稱上述法案「玷污人權民主」，應叫「支持香港暴力法案」，因為它「站在暴徒一邊」。

全國人大外事委、中國外交部、中聯辦等均批評美國干涉內政。（視覺中國）

胡錫進說，這個法案的核心要義是反對特區政府止暴制亂，阻止在任何情況下中央政府出手挽救香港局勢。

胡錫進稱，認為該法案可以嚇唬北京的人「真是幼稚」，他指，雖然中央目前沒有直接出手，但如果香港就長期亂下去，中央會直接干預。

胡錫進稱，該法案的意思是想要剝奪中華人民共和國管制香港的權力，要香港長期維持當前的混亂狀態，他又說，如果屈服於美國的這個法案，香港將在法治的加速崩潰中淪為一個第三世界的混亂城市。

對於香港激進示威者提出「攬炒」，胡錫進稱，內地社會與香港情同手足，但如果它無法以「一國兩制」的方式保持繁榮，那麼「國家會面對現實的」，不會糾結於被貼上某個政治標籤。

愛國愛港人士應從美國撤出資產

他警告說，愛國愛港的香港人在生活層面要注意與美國保持適當距離，比如，如果在美國有資產，能撤出的就早點撤出，要防止華盛頓一些精英狗急跳牆，將凍結財產的制裁大棒打向香港的正直人士。

他又建議說，為防止美國以更極端的手段介入香港事務，要抓緊基本法第23條立法，香港立法機構及整個特區政府體系，都有義務履行基本法授予的憲制責任。

他還建議將《國家安全法》等法律的適用範圍擴大到港澳台地區，「為打擊那些配合美國搞亂香港、危害國家安全的人完善法律條件」。

胡錫進說，美國用它的國內法打擊愛國愛港人士，中國也要要有能力依法懲辦鼓動暴力的美國在港走狗。「要用事實證明，香港的天和地都是中國的，而不是它美利堅合眾國的」。