國務院：推進藥品集中採購和使用　降「虛高」藥價減群眾負擔

國務院總理李克強今天（20日）主持召開國務院常務會議。在醫療改革方面，會議要求進一步推進藥品集中採購和使用，為降低「虛高」藥價、減輕群眾負擔發揮積極作用。

國務院總理李克強主持召開國務院常務會議。（資料圖片）

據央視報道，李克強在會議上部署深化醫藥衛生體制改革進一步推進藥品集中採購和使用，聽取個人所得稅改革情況匯報，並通過城市維護建設稅法草案。

會議指出，推進藥品集中採購和使用，是深化醫改的重要內容，要求擴大集中採購和使用範圍，優先將「原研藥」（原創性新藥）與仿製藥價差較大的品種，及通過仿製藥一致性評價的基本藥物等納入集中採購，促進藥價降低，並構建藥品國家集中採購平台。

會議還要求建立中標企業應急儲備、庫存和產能報告等制度，確保中標藥品供應和品質安全；制定實施國家用藥管理辦法，推動醫療機構首先使用國家基本藥物和醫保目錄藥品在總體不增加患者負擔前提下，穩妥有序試點探索醫療服務價格優化；推進醫保支付方式改革，探索更加高效的藥品貨款支付辦法。

會議指出，要合理有序建立個稅年度匯算清繳制度，使專項附加扣除政策更好落實並不斷完善。（資料圖片）

合理有序建立個稅年度匯算清繳制度

在稅制改革方面，會議指出，建立綜合與分類相結合的個人所得稅制，引入教育、養老等6項專項附加扣除，是中共中央、國務院部署的重大稅制改革，是減稅降費的重要舉措。今年前9個月，這項改革累計減稅4400多億元（人民幣，下同），惠及2.5億納稅人，對增加居民收入、擴大消費發揮重要作用。下一步，要合理有序建立個稅年度匯算清繳制度，使專項附加扣除政策更好落實並不斷完善，實現稅制可持續。

會議決定，為進一步減輕納稅人負擔，2年內對綜合所得年收入不超過12萬元或年度補稅金額較低的納稅人，免除匯算清繳義務。會議要求加強政策解讀，簡化操作，便利納稅人依法納稅。會議還決定，為促進海運業發展，適應國內對海產品較快增長的需求，借鑑國際做法，從今年1月1日起到2023年底，對1年在船航行超過183天的遠洋船員，其薪金收入減按50%計入個稅應納稅所得額。

為完善稅收法律制度，並與「營改增」（營業稅改徵增值稅）改革銜接，會議通過《中華人民共和國城市維護建設稅法（草案）》。草案保持現行城市維護建設稅暫行條例稅制框架和稅負水平不變。會議決定將草案提請全國人大常委會審議。

（央視新聞）