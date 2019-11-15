中國經濟下行壓力大　李克強密集召開會議

在中美貿易戰持續的大背景下，中國的經濟走向備受外界關注。國務院總理李克強11月14日在江西南昌主持召開了「部分省份經濟形勢和保障基本民生座談會」。

李克強的此番動態受到外界關注。中國媒體《北京青年報》旗下的微信公眾號政知道報道稱，這是中共十九大之後，李克強第一次在一年之內兩度與地方政府一把手把脈經濟，且僅間隔一個月；再者，以往的經濟形勢座談會上也有談到民生問題，但「保障民生」與「經濟形勢」共同「冠名」的座談會，還屬首次；李克強明確，保障民生除了「盡力」還要「量力」。

11月12日，李克強在北京主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，就當前經濟形勢、下一步經濟工作聽取意見建議。（新華社）

按照慣例，中國國務院總理就經濟形勢召開座談會有三種，一種是專家和企業家座談會，另一種是各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派等黨外人士座談會，還有一種是省（區、市）政府主要負責人座談會。

經梳理可見，中共十九大以來，此類座談會共有8場。分別為：

2017年11月7日召開的「經濟形勢專家和企業家座談會」；2018年11年8日舉行的「經濟形勢專家和企業家座談會」；2018年11月30日的「部分省（區）政府主要負責人經濟形勢座談會」；2019年7月15日召開的「經濟形勢專家和企業家座談會」；2019年7月29日的「黨外人士座談會」；2019年10月14日的「部分省政府主要負責人經濟形勢座談會」；2019年11月12日的「經濟形勢專家和企業家座談會」；以及2019年11月14日的「部分省份經濟形勢和保障基本民生座談會」。

由此可見，2019年的此類座談會密度明顯增加，上述8場座談會中有5場都是2019年召開。

14日，李克強在江西考察期間，進入農家了解情況。（新浪微博）

在11月14日的座談會上，李克強對中國經濟運行總體情況和地方情況都進行了點評。他表示，「今年以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，我國經濟運行在複雜嚴峻環境下保持了總體平穩，仍是世界經濟的亮點。」

這也是針對外界對中國經濟的質疑聲，中國最高層的首次回應。

10月18日，中國經濟前三季度「成績單」揭曉。中國國內生產總值697,798億元人民幣，按可比價格計算，按年增長6.2%。分季度看，一季度增長6.4%，二季度增長6.2%，三季度增長6.0%。

截至11月，中國31省份陸續公布了前三季度的GDP數據。有超過一半以上的省區市經濟增速都跑贏了全國。

11月15日，李克強在南昌考察。（中國政府網）

中部省份中，6省經濟增速全部跑贏全國。其中，江西以8.6%的增速在中部省份中領跑，這一增速也快於其8%至8.5%的目標增速。

東部省份中，上海重新跨進了6%增速的門檻。浙江的增速為6.6%，較一季度和上半年分別放緩1.1個百分點和0.5個百分點，但也符合其年初確定的全年6.5%左右的增長目標。

東北三省中，吉林GDP首次邁過了萬億大關，但1.8%的增速居全國末尾，且與目標增速有較大差距。

就地區經濟，李克強指出，「走勢分化明顯，一些地方工業、投資等指標增速下滑較快，發展動力減弱，財政收支和保障民生壓力較大。要把穩增長、保持經濟運行在合理區間放在更加突出的位置，這是實現今年主要目標任務、推動高質量發展的重要基礎。」