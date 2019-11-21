中美政黨對話　王岐山再會駱家輝　籲促進兩國關係健康理性發展

中國國家副主席王岐山11月20日在北京會見出席第十一屆中美政黨對話的美國民主黨、共和黨代表團。王岐山表示，加強兩國政黨、智庫、經濟、民間等各層面交流，有益於構建以協調、合作、穩定為基調的中美關係。

《新華社》引述王岐山稱，要從東西方文明比較角度，進一步加深對世界、對彼此歷史和現實的了解和理解，促進兩國關係健康理性發展及世界和平穩定；希望中美政黨對話繼續為此作出貢獻。

美國民主黨代表駱家輝（Gary Locke）、共和黨代表傑克遜（Andrew Jackson）等表示，美中關係穩定發展造福兩國人民，兩黨代表願發揮積極作用，同中方積極溝通、坦誠對話，共同找到妥善處理摩擦的辦法，推動中美關係發展。

值得注意的是，參加此次對話的還有美國前駐華大使駱家輝。2011年8月1日，駱家輝舉家搭普通民航班機經濟艙赴北京上任，以及後來微服出行、買街邊小吃等低調、親民作風，在中國官媒和網民中激起巨大的褒貶聲浪。

駱家輝是在美國出生的第三代華裔，祖籍廣東台山，曾任華盛頓州州長、美國商務部長等職，曾支持希拉里競選總統，本行是法律和商務，曾在北京大學留學。他自始至終強調自己是100%的美國人，並說自己「愛中國，也愛美國」。