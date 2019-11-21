國台辦：賴清德台獨言論　徹底扯下民進黨「不挑釁」假面具

尋求連任台灣總統的蔡英文，於11月17日上午在全台競選總部召開記者會，對外公布自己的副手，為台灣前行政院長賴清德。 賴清德周一（18日）再次表示自己是「務實台獨工作者」，又強調「台灣已經是個主權獨立的國家，名字叫中華民國」。對此，國台辦今日（21日）斥責道，他叫囂「台獨」言論，企圖炒作升高兩岸對立，徹底扯下民進黨所謂「不挑釁」的假面具。

賴清德（左二）擔任蔡英文（右二）副手。（中央社）

國務院台辦發言人馬曉光，賴清德此前曾多次自稱「台獨工作者」 , 遭到兩岸各界強烈譴責。在當前時機下他又跳出來赤裸裸叫囂「台獨」言論，企圖炒作升高兩岸對立，狂妄挑戰台海和平穩定，「再次充分暴露其為謀取政治和選舉利益不惜損害兩岸同胞特別是台灣同胞根本利益，也徹底扯下了民進黨當局所謂不挑釁的假面具。」

馬曉光強調，兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。「祖國必須統一，也必然統一，這是大勢所趨、大義所在、民心所向，是任何人任何勢力都無法阻擋的。『台獨』是走不通的絕路，只會給台灣帶來深重禍害，必將遭到包括台灣同胞在內的所有中華兒女的堅決反對。」

賴清德周一在Facebook發文，指自己是個「務實台獨工作者」，又稱「台灣已經是個主權獨立的國家，名字叫中華民國，與中國互不隸屬，執政後不必另外宣布台灣獨立」、「台灣前途由兩千三百萬人民決定，其他任何人，哪怕是總統，都不能干預。」