【2020大選】蔡英文公布副手賴清德 　「蔡賴配」正式登台亮相

尋求連任的台灣總統蔡英文，於11月17日上午召開記者會，終對外公布自己的副手人選，是自稱「務實的台獨工作者」、台灣前行政院長賴清德。

11月16日，蔡英文首個競選總部於高雄市鳳山區成立，約10萬民眾擠爆捷運鳳山西站一旁的空地。（@蔡英文Facebook）

蔡英文連任辦公室上午舉行記者會宣布副手人選，蔡英文、賴清德、副總統陳建仁等人共同出席。

蔡英文在會上宣布，副手為前行政院長賴清德，以「蔡賴配」角逐2020總統大選，迎戰國民黨參選人韓國瑜、前行政院長張善政的「國政配」，以及親民黨黨主席宋楚瑜和知名廣告人余湘的搭檔。

蔡英文誇讚賴清德有完整歷練，地方、中央都留下成績，對台灣未來也有非常強烈的使命感。她還說，擔任行政院長時兩人同甘共苦，當時建設要加速、改革困難要克服，因此分工合作，那是執政最辛苦的日子。

賴清德在初選期間累積的高人氣，也在初選結束後留下能與台總統蔡英文相輔相成的合作資本。（譚英瑛／多維新聞）

台前閣揆賴清德。（譚英瑛／多維新聞）

賴清德是蔡英文在民進黨總統初選的競爭對手。6月中民進黨初選民調公布，蔡英文勝出，同時也贏過國民黨韓國瑜，顯示蔡的支持度已跳離2018年九合一選舉後的低潮，如今隨着韓國瑜與其陣營各式失言、香港局勢的變化，蔡英文更成綠營「最強母雞」。