【買路錢】河南交警被揭向貨車強收「黑錢」　無超重無違法仍要交

河南商丘虞城縣被揭發交警會主動收「黑錢」，貨車司機在沒有超重或被認定有其他違法行為的情況下，仍要繳交20元（人民幣．下同）至50元的現金，否則就無法通過檢查站。 事件曝光後縣政府成立聯合調查組展開調查，確認屬實後涉事4名輔警被辭退並拘留作進一步調查，交警大隊長等8名相關責任人則分別處以記大過等政務處分。

交警在檢查站截查往來的貨車。（影片截圖）

據《澎湃新聞》報道，由於此前接獲不少貨車司機投訴，稱通過檢查站要向交警付錢，遂派出暗訪記者24小時跟蹤拍攝。報道舉例有一名貨車被交警截查時，雖然司機多次強調沒有超重，且不斷解釋貨物的來源及目的地，但交警仍要求繳交50元，「知道你拉的不多，開50又不扣分。」

另一名貨車司機邵峰亦直言，上述情況在當地不是秘密，「遇見好說話的拿20拿30，遇見難說話的少50不中，不拿錢就不讓你走，他也不管你拉的啥，也不管你拉多少，也不管你有沒有違法行為。」邵峰更稱，交警是「逢車必罰，逢車必要。」

邵峰直言交警收「黑錢」的情況在當地不是秘密。（影片截圖）

虞城縣警方其後發通報，指縣政府對有交警收「黑錢」的情況高度重視，迅速成立由縣紀委監委、縣公安局組成的聯合調查組開展調查，相關人員已被停職接受調查。及至周四（21日），虞城縣警方通報處理情況，涉案4名輔警予以辭退並拘留，將對相關涉案違規違法行為進行進一步調查；負有領導責任的虞城縣交警大隊大隊長、副大隊長、中隊長、帶班警察等8名相關責任人，亦分別給予記大過、記過、警告等政務處分。

（澎湃新聞）