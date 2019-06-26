黑龍江一中隊8交警涉包庇黑社會　被判監2至4年半

黑龍江哈爾濱8名交通警察，被揭發執勒期間私下放過超載貨車，放縱酒後駕駛人士，並受賄逾100萬元人民幣。 6月21日，8人受賄的案件在雙城區法院宣佈，分別被判監2至4年半，且要罰款及將違法所得上繳國庫。

黑龍江8名交警被揭發受賄，判監2至4年半不等。（VCG）

案情指，被告人孫某峰、郎某貴、顏某軍、王某光、高某龍、李某光、蔡某亮、周某峰均是哈爾濱市公安局雙城分局交警大隊蘭陵中隊的民警。其中孫某峰、李某光是編制警員，高某龍為工勤編，郎某貴、顏某軍、王某光、蔡某亮、周某峰均是輔警。孫某峰與郎某貴、顏某軍、王某光、高某龍同一執勤組，並任組長。李某光系與蔡某亮、周某峰同一執勤組的組長。

兩隊執勤隊自2016年2月至2018年8月期間，利用在102國道雙城段、京哈高速公路雙城區蘭棱進出口等路段，查處超載、超限車輛等執行警務的職務便利，非法收取張某利、丁某東、蘇某、王某麗、楊某等人賄賂合計逾100萬元，之後各被告人私放超載等違法、違章的重型貨車，放縱酒後駕駛等其他違法犯罪人員逃避處罰。

公訴機關指控各被告人的罪名均成立。雙城區法院6月21日宣佈，李某光、蔡某亮被判有期徒刑4年6個月，並罰款30萬；周某峰被判有期徒刑4年，罰款30萬；郎某貴判有期徒刑3年6個月，罰款20萬；顏某軍判有期徒刑2年，罰款20萬；王某光判有期徒刑3年，罰款20萬；孫某峰判有期徒刑2年6個月，罰款10萬；高某龍判有期徒刑2年，罰款10萬。八名被告人的違法所得予以收繳，上繳國庫。

（生活報）