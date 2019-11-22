【觀察】官媒刊劉鶴文章談四中全會　中央政治局常委委員頻頻發聲

國務院副總理劉鶴周五（22日）在內地官媒發表題為《堅持和完善社會主義基本經濟制度（深入學習貫徹十九屆四中全會精神）》的文章。 據了解，至此已有1名中央政治局常委、4名委員密集在《人民日報》發文，關注有關四中全會的部署。

劉鶴在人民日報》發表題為《堅持和完善社會主義基本經濟制度（深入學習貫徹十九屆四中全會精神）》的文章。（人民日報）

劉鶴在文章中指出，四中全會審議通過的《關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》（簡稱《決定》）明確指出，公有制為主體、多種所有制經濟共同發展，按勞分配為主體、多種分配方式並存，社會主義市場經濟體制等社會主義基本經濟制度，既體現了社會主義制度優越性，又同中國社會主義初級階段社會生產力發展水平相適應，是中共和人民的偉大創造。

劉鶴表示，深入學習領會、全面準確理解、認真貫徹落實《決定》關於社會主義基本經濟制度的重要新概括和重大決策部署，對於更好發揮社會主義制度優越性、不斷解放和發展社會生產力、推動經濟高質量發展意義重大。

值得注意的是，從11月15日至20日，國務院副總理韓正，中央書記處書記、中央辦公廳主任丁薛祥，全國人大常委會副委員長王晨，中宣部部長黃坤明也先後在《人民日報》發表了文章，聚焦的主題都是四中全會。

該些文章被指針對性很強，比如丁薛祥在文章中指出，有的黨員幹部對「兩個維護」理解不全面、把握不準確，有的對一些「低級紅」「高級黑」現象辨別不清、鬥爭不夠，甚至摻雜私心雜念，影響到「兩個維護」的效果。這些問題需要認真解決。要深刻認識到，「兩個維護」有明確的內涵和要求，維護習近平總書記核心地位，對象是習近平而不是其他任何人；維護中共威和集中統一領導，對象是中共而不是其他任何組織。

丁薛祥亦提到近年來嚴肅查處的秦嶺北麓西安境內違建別墅問題、安徽阜陽市搞形式主義問題等，就是反面典型，必須引以為戒。要建立定期就習近平重要指示批示和中共決策部署貫徹落實情況「回頭看」和報告、通報制度，切實解決貫徹落實中的困難和問題，確保黨中央政令暢通、令行禁止。