國台辦解讀四中全會《決定》：團結台灣同胞，反「台獨」促統一

在北京，國務院台灣事務辦公室今日（13日）舉行例行新聞發布會，發言人馬曉光在會上就十九屆四中全會《決定》文件中闡述「堅持完善『一國兩制』制度體系，推進祖國和平統一」進行解讀。

中共第十九屆中央委員會第四次全體會議，上月28日至31日在北京舉行。中央政治局主持會議。（新華社）

四中全會審議通過的《中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》，其中第12項為堅持和完善「一國兩制」制度體系，推進祖國和平統一。

馬曉光說，這是完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的重要組成部分，為推進和平統一進程提供了堅實的制度保障。他還強調，要全面貫徹落實習近平關於對台工作的重要論述，特別是今年1月2日的重要講話精神，做好新時代對台工作。

馬曉光還說，大陸將堅持從台灣同胞尤其是基層民眾的現實需求出發，持續完善促進兩岸經濟文化交流合作，保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施。繼續在更大範圍、更寬領域為台灣同胞來大陸學習、生活、工作、創新創業提供同等待遇，積極推進兩岸經濟合作制度化，打造兩岸共同市場，並在推動兩岸應通盡通、福建沿海地區同金門馬祖「小四通」等方面加強頂層設計，出台相關政策。

國台辦發言人馬曉光表示，大陸將持續完善促進兩岸經濟文化交流合作，團結台灣同胞反「台獨」促統一。（聯合新聞網）

馬曉光稱，大陸也會堅持寄希望於台灣人民的方針，一如既往地尊重、關愛、團結和依靠台灣同胞，增進相互理解，實現心靈契合，團結廣大台灣同胞共同反對「台獨」、促進統一。也會繼續同台灣各黨派、團體和人士在堅持「九二共識」、反對「台獨」的基礎上，就兩岸關係和民族未來開展對話溝通，尋求社會共識，在聚同化異中逐步解決兩岸長期存在的政治分歧問題，推動兩岸就和平發展達成制度性安排。

馬曉光最後並強調，台灣問題因民族弱亂而產生，也將隨民族復興而終結。

（綜合報道）